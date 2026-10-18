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El Niño en Argentina: dónde lloverá más y hará más frío en la semana del 19 al 25 de octubre

El fenómeno climático continúa fortaleciéndose y podría influir en las condiciones meteorológicas de los próximos meses. Para la semana del 19 al 25 de octubre, los pronósticos anticipan lluvias superiores al promedio en varias regiones del país y temperaturas más bajas de lo habitual.

El Niño se fortalece y anticipan cambios en el clima de Argentina para la semana del 19 al 25
El Niño se fortalece y anticipan cambios en el clima de Argentina para la semana del 19 al 25
Por Mercedes Mosca Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Por la intensificación de El Niño, meteorólogos prevén más lluvias y temperaturas inusualmente bajas en Cuyo, La Pampa y Patagonia del 19 al 25 de octubre.
  • La NOAA confirmó que el fenómeno se fortalece, generando anomalías térmicas de hasta 4 °C bajo lo normal y precipitaciones que superarán los promedios en 50 milímetros.
  • Aunque aliviará zonas secas, el exceso hídrico complicará la siembra agrícola, mientras el fenómeno continuará incidiendo en el clima argentino hasta fin de año.
Resumen generado con IA

El avance de El Niño vuelve a poner el foco en la evolución del clima en Argentina. La actualización de octubre del Centro de Predicción Climática de la NOAA confirmó que el fenómeno sigue intensificándose y que esa tendencia podría mantenerse hasta fin de año, aunque sus efectos no serán iguales en todas las regiones.

El Niño en Argentina: hasta cuándo podrían durar sus efectos y qué pasará con las lluvias

El Niño en Argentina: hasta cuándo podrían durar sus efectos y qué pasará con las lluvias

De acuerdo con las proyecciones del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF), el cierre de octubre presentaría contrastes en la distribución de las precipitaciones. Mientras que algunas zonas del oeste y centro-sur argentino podrían recibir lluvias por encima de los valores normales, sectores del norte y del Litoral tendrían condiciones más secas hacia el final del mes.

El Niño: dónde se esperan más lluvias durante la semana del 19 al 25

Para la semana del 19 al 25 de octubre, la tendencia indica un mayor aporte de precipitaciones en buena parte de Cuyo, La Pampa y sectores del oeste y sur de la región pampeana. También se prevén lluvias superiores al promedio en áreas del norte y el este de la Patagonia.

En algunas de estas regiones, los excedentes de lluvia podrían ubicarse entre 30 y 50 milímetros respecto de los valores habituales para el período, con diferencias localmente mayores.

Este panorama podría favorecer la recuperación de las reservas de humedad en los suelos que presentan déficits de agua. Sin embargo, en los campos que ya tienen niveles elevados de humedad, las precipitaciones podrían complicar las tareas agrícolas, especialmente el ingreso de maquinaria y los trabajos de siembra.

En contraste, las proyecciones para el norte argentino y el Litoral muestran una tendencia a precipitaciones inferiores a las normales, particularmente a medida que avance la última parte de octubre.

Qué temperaturas se esperan en Argentina del 19 al 25 de octubre

Además de las diferencias en las lluvias, los modelos meteorológicos anticipan temperaturas medias inferiores al promedio en extensas zonas del país durante el período analizado.

El ambiente más fresco abarcaría gran parte del centro y norte de Argentina, además del norte de la Patagonia. Los mayores desvíos térmicos se concentrarían en el oeste de Cuyo y en sectores del norte patagónico, donde las temperaturas medias podrían ubicarse entre 2 °C y 4 °C por debajo de los valores habituales.

En buena parte de la provincia de Buenos Aires, en tanto, las diferencias serían más moderadas, con registros medios de entre 1 °C y 2 °C inferiores al promedio. Hacia el noreste argentino, el descenso respecto de los valores normales sería menos pronunciado.

Cómo puede influir El Niño en el cierre de octubre

La combinación de lluvias y temperaturas por debajo de los promedios habituales será un factor importante para seguir la evolución de las condiciones meteorológicas durante las próximas semanas.

En el sector agropecuario, las precipitaciones pueden mejorar la disponibilidad de agua en determinadas zonas, aunque también generar dificultades operativas en los campos con suelos saturados. Por eso, la distribución geográfica de las lluvias será tan relevante como el volumen acumulado.

Si bien la NOAA prevé que El Niño continúe fortaleciéndose hasta fin de año, sus efectos deben analizarse junto con los pronósticos regionales y las actualizaciones de los modelos meteorológicos. El fenómeno constituye un elemento importante para comprender el contexto climático, pero no determina por sí solo cuánto lloverá ni qué temperaturas se registrarán en cada localidad.

Las próximas actualizaciones permitirán precisar cómo evolucionarán las precipitaciones y las temperaturas en Argentina durante el resto de octubre y los meses siguientes.

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