Día Mundial del Cáncer de Mama: cómo hacer un autoexamen paso a paso en casa

La segunda fase abarca la palpación, que puede hacerse de pie , por ejemplo en la ducha, donde la piel se encuentra resbaladiza, o bien recostada boca arriba. Al acostarse, se coloca una almohada debajo del hombro correspondiente al seno a examinar y se ubica ese brazo detrás de la cabeza para que el tejido se extienda de forma uniforme sobre el tórax.