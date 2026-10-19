Crear conciencia contra el cáncer de mama

Crear conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos. Esa es la razón por la que, en 1988, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha instituido que, cada 19 de octubre, se conmemore el Día Internacional de Lucha contra el cáncer de mama. Asimismo, octubre fue declarado como el mes de la sensibilización sobre esta enfermedad y esa campaña no pasa desapercibida tanto por el sistema provincial de salud como por el municipio capitalino. En ese contexto, el pasado 5 de este mes, la Casa de Gobierno lució con el color rosa, una iniciativa tuvo como objetivo visibilizar la importancia de la prevención y de los controles médicos periódicos para favorecer la detección temprana de la enfermedad. Con esta acción, el principal edificio institucional de la provincia se sumó a las actividades que durante octubre buscan promover el acceso a la información y el cuidado de la salud. Asimismo, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán desplegó operativos integrales de prevención en distintos puntos de la capital, además de disponer la atención constante en el “Piso Rosa”, ubicado en el tercer piso de la Asistencia Pública (Chacabuco 239), un espacio exclusivo , donde las vecinas pueden realizarse, todo el año, chequeos periódicos, estudios diagnósticos y seguimiento médico sin costo alguno.