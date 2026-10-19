Jaldo endureció su reclamo por el Belgrano Cargas y exigió inversiones obligatorias en las vías del Norte

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo exigió este lunes en Tucumán incluir inversiones obligatorias en las vías dentro de la licitación del Belgrano Cargas para beneficiar al Norte.
- El reclamo surge tras dialogar con industriales y gobernadores vecinos, ante el deterioro de los ramales 14 y 15 que limita la velocidad de los trenes a 30 kilómetros por hora.
- De incorporarse estas exigencias al pliego, la región mejorará su competitividad logística y facilitará la salida de exportaciones hacia los puertos, Bolivia y Chile.
El gobernador, Osvaldo Jaldo, reclamó este lunes que la licitación de Belgrano Cargas incluya obligaciones concretas de inversión y mantenimiento de las vías ferroviarias que conectan al Norte argentino con los principales mercados y puertos del país.
El mandatario advirtió que la concesión no debe limitarse a la explotación del servicio, sino que tiene que garantizar mejoras en la infraestructura para facilitar la salida de la producción regional.
La preocupación fue planteada por representantes del sector industrial del Norte, con quienes Jaldo mantiene conversaciones, al igual que con otros gobernadores de la región, para analizar el impacto de la concesión y defender los intereses productivos de las provincias.
“Es bueno que se licite, que se explote y que esté en condiciones, porque el ferrocarril no tiene que ver solamente con las máquinas y los vagones, sino también con las vías y su mantenimiento”, sostuvo.
En ese sentido, remarcó que el estado de la infraestructura condiciona la velocidad de circulación de los trenes y, en consecuencia, los tiempos y costos del transporte de mercaderías.
“No es lo mismo un tren que no puede andar a más de 30 kilómetros por hora porque las vías no se lo permiten, que uno que pueda circular a mayor velocidad y llegar en menos tiempo a los puertos por donde salen nuestras economías regionales”, afirmó.
El reclamo por los ramales estratégicos
Jaldo puso especial énfasis en la necesidad de que el pliego de la licitación contemple mejoras en los ramales 14 y 15, considerados importantes para la conexión ferroviaria del Norte y el traslado de la producción hacia mercados internacionales, incluidos Bolivia y Chile.
El mandatario insistió en que las obras de recuperación no deben quedar sujetas a la voluntad de quien resulte adjudicatario, sino que tienen que formar parte de las condiciones exigidas para operar el servicio.
“No hay duda de que en esa licitación y en ese pliego tienen que incorporar, no de manera voluntaria, sino como una condición obligatoria, mejorar, refaccionar, arreglar y poner en condiciones esos ramales”, enfatizó.
El planteo se inscribe en la preocupación de las provincias del Norte por el impacto que tendrá la concesión ferroviaria sobre la competitividad de sus economías.
Para la región, contar con vías en condiciones resulta clave para agilizar el traslado de cargas, reducir los costos logísticos y mejorar la conexión con los puertos de exportación.