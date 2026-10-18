Árbol de Navidad 2026: cómo renovarlo para lograr una decoración elegante y acogedora

A dos meses de las festividades de fin de año, las tendencias de decoración para el árbol de Navidad 2026 marcan un giro rotundo hacia ambientes más cálidos, sobrios y armónicos, dejando atrás los árboles sobrecargados de adornos plásticos brillantes, las ramas artificiales de aspecto rígido y la costumbre tradicional de relegar la estructura a una esquina olvidada.