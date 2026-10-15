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Así es la casa de Abel Pintos y Mora Calabrese en Chaco: cuadros gigantes, una cocina moderna y mucha naturaleza

El cantante y la diseñadora construyeron su hogar en Resistencia con una decoración que combina obras de arte, muebles modernos y espacios verdes. Algunas imágenes permiten conocer cómo son los ambientes de la propiedad.

Abel Pintos y Mora Calabrese viven en Resistencia, Chaco
Abel Pintos y Mora Calabrese viven en Resistencia, Chaco Ciudad Magazine
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Abel Pintos y Mora Calabrese mostraron recientemente su casa familiar en Resistencia, Chaco, para compartir su vida cotidiana lejos de la escena musical.
  • A través de redes sociales revelaron ambientes modernos con cuadros de gran tamaño, muebles de madera, cocina luminosa y amplios espacios verdes integrados.
  • La difusión de su intimidad refleja el arraigo del artista en el norte argentino y afianza un perfil familiar y reservado frente a su público.
Resumen generado con IA

Lejos de los escenarios y de las giras musicales, Abel Pintos comparte con Mora Calabrese una vida familiar en Resistencia, Chaco, una ciudad que tiene un significado especial para la pareja. Allí, el cantante y su esposa encontraron un hogar en el que conviven la comodidad, el diseño contemporáneo y los espacios verdes.

Abel Pintos hizo historia: ganó el Martín Fierro de Oro de la Música 2026

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Aunque el artista suele mantener su intimidad alejada de la exposición pública, algunas imágenes que compartió a lo largo del tiempo permitieron conocer distintos rincones de la propiedad. Entre los detalles que se destacan aparecen obras de arte de gran tamaño, una cocina moderna y una decoración que combina materiales actuales con objetos personales.

Abel Pintos y Mora Calabrese tienen una casa en Chaco con detalles de diseño que llaman la atención Abel Pintos y Mora Calabrese tienen una casa en Chaco con detalles de diseño que llaman la atención Hola

Cómo es el living de la casa de Abel Pintos y Mora Calabrese

Uno de los ambientes que Abel Pintos mostró en sus redes sociales es el living, un espacio en el que las pinturas y los objetos decorativos ocupan un lugar central. Los muebles de madera, los tonos claros y los detalles cuidadosamente distribuidos aportan calidez sin recargar el ambiente.

Entre los elementos que más llaman la atención se encuentra un cuadro de grandes dimensiones vinculado con el estilo del artista chaqueño Milo Lockett, reconocido por sus obras coloridas y sus personajes característicos.

Abel Pintos en la cocina de su casa en Chaco Abel Pintos en la cocina de su casa en Chaco Instagram

La pintura contrasta con la paleta relativamente neutra de las paredes y los muebles, lo que le permite destacarse dentro de la decoración. A su vez, los libros, las esculturas y los floreros completan el espacio con detalles personales.

La combinación de líneas modernas, materiales naturales y obras de arte le da al living una identidad propia, en la que el diseño convive con elementos que reflejan los gustos de sus habitantes.

La cocina moderna que mostró Abel Pintos

La cocina es otro de los sectores de la vivienda que el cantante dejó ver a través de sus publicaciones. En algunas imágenes, Abel Pintos apareció preparando comidas y compartiendo momentos de su vida cotidiana.

El living de la casa Abel Pintos y Mora Calabrese tiene cuadros de Milo Lockett El living de la casa Abel Pintos y Mora Calabrese tiene cuadros de Milo Lockett Instagram

El ambiente se caracteriza por sus muebles de líneas rectas y una combinación de superficies claras con sectores de almacenamiento en tonos oscuros. Esta elección genera un contraste visual que refuerza el estilo contemporáneo del espacio.

Entre los detalles visibles se encuentran una mesada de granito, pisos de porcelanato y estantes flotantes de madera. Estos últimos permiten exhibir objetos decorativos y aprovechar el espacio sin depender únicamente de las alacenas tradicionales.

La cocina también incorpora pequeños recuerdos familiares que se integran a la decoración. De esta manera, los materiales modernos se combinan con elementos personales que aportan calidez.

Otro aspecto destacado es la entrada de luz natural a través de las aberturas, que contribuyen a iluminar el ambiente durante buena parte del día.

Una casa que combina diseño y detalles personales

La vivienda de Pintos y Calabrese refleja una búsqueda estética en la que conviven la funcionalidad y los elementos decorativos con significado personal. Tanto en el living como en la cocina, la elección de materiales, los colores y la distribución de los objetos contribuyen a crear espacios cálidos y contemporáneos.

A estos ambientes se suman los sectores exteriores, donde la vegetación tiene un papel importante. La presencia de plantas y espacios verdes refuerza el vínculo con la naturaleza y completa la imagen de un hogar pensado para disfrutar de la vida familiar lejos de las exigencias de los escenarios.

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