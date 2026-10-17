Mundo

La salud del Papa: León XIV dio misa y pidió a Putin que pare los bombardeos

León XIV se recupera bien, según sus médicos. Se difundieron las primeras fotos tras la cirugía de pulmón. Preocupación por Ucrania.

EN PIE. El Vaticano difundió fotos del Papa, en el hospital, dando misa.
EN PIE. El Vaticano difundió fotos del Papa, en el hospital, dando misa.
Por Redacción Mundo Hace 4 Hs

CIUDAD DEL VATICANO.- El papa León XIV habló por teléfono con el presidente ruso, Vladimir Putin, y le pidió un cese al fuego en Oleshki, una ciudad de Ucrania atrapada entre las fuerzas de Moscú y de Kiev.

“Durante la conversación, el Santo Padre expresó su viva preocupación por la grave situación humanitaria en la ciudad de Oleshki, en la región de Jersón (sur), y pidió una tregua para permitir el suministro de ayuda humanitaria y sanitaria y la evacuación voluntaria y segura de la población civil”, informó el Vaticano. Según especificó el comunicado, León XIV “reafirmó el compromiso de la Santa Sede a favor del diálogo y de la paz”.

Ucrania y Rusia reconocen la crisis humanitaria que azota la zona de Oleshki, una ciudad ucraniana atrapada entre los dos ejércitos beligerantes a orillas del río Dniéper, informó el Vaticano.

Ambos se acusan mutuamente de entorpecer el suministro de víveres y las evacuaciones.

El Vaticano puso en duda el viaje de León XIV a la Argentina: “Dependerá de su salud”

El Vaticano puso en duda el viaje de León XIV a la Argentina: “Dependerá de su salud”

Putin le dio “una explicación muy detallada de la responsabilidad del régimen de Kiev en la difícil situación humanitaria”, indicó por su parte el Kremlin. “Se acordó que ambas partes coordinarían esfuerzos” para “crear condiciones que garanticen la seguridad de la población de la ciudad y faciliten el suministro de bienes esenciales”, agregó la presidencia rusa Putin le deseó al Papa una “rápida recuperación”.

Antes de esa conversación, el pontífice ofició una misa, a la que asistieron, entre otros, parte del personal médico del hospital y miembros de la policía.

En las primeras fotografías publicadas por el Vaticano desde la intervención quirúrgica del martes se ve a León XIV, de 71 años, frente a un altar improvisado en una habitación del décimo piso del hospital Gemelli de Roma.

León XIV denunció la falta de voluntad política frente al hambre y reclamó que los alimentos no se usen como armas de guerra

León XIV denunció la falta de voluntad política frente al hambre y reclamó que los alimentos no se usen como armas de guerra

En dos imágenes se ve al Papa de pie. Viste casulla verde y sotana blanca y parece relajado. En una de ellas, está junto a su secretario personal, Edgard Rimaycuna, un sacerdote peruano.

En la ceremonia, el pontífice “dio gracias a todo el personal, médicos, enfermeras y auxiliares, por su servicio”, por cuidar de los enfermos y “en particular, evidentemente, por el cuidado, la atención y el trato que le han dispensado en estos días”, explica la comunicación vaticana..

Se espera que el Papa rece el ángelus el domingo, pero no se confirmó si lo hará desde el hospital o desde el Vaticano.

Tradicionalmente, el Papa recita esa oración los domingos desde la ventana del Palacio Apostólico, que da a la plaza de San Pedro, ante una multitud de fieles.

Si tuviera que recitar el ángelus desde la ventana del hospital Gemelli, no sería el primero en hacerlo. El 6 de febrero de 2005, Juan Pablo II, de 84 años, se asomó a la ventana del hospital mientras se recuperaba de problemas respiratorios. Un ayudante, a su lado, leía el ángelus.

León XIV evoluciona favorablemente tras la operación y el Vaticano confirmó que rezará el Ángelus el domingo

León XIV evoluciona favorablemente tras la operación y el Vaticano confirmó que rezará el Ángelus el domingo

El 11 de julio de 2021, Francisco, que entonces tenía 84 años, también rezó desde la ventana del hospital tras someterse a una operación de colon.

“Llegarán días mejores”

Robert Prevost, el primer pontífice nacido en Estados Unidos, ingresó el martes en el hospital Gemelli, de Roma, donde se sometió a una cirugía para extirparle un nódulo del pulmón derecho, que resultó ser canceroso.

Según sus médicos, evoluciona favorablemente. El jueves, dijeron que una radiografía de tórax indicaba una “buena recuperación del pulmón operado”. Ayer constataron “una mejora constante de su estado general”.

Qué estudios se realizan para detectar el adenocarcinoma de pulmón, el cáncer que afecta al papa León XIV

Qué estudios se realizan para detectar el adenocarcinoma de pulmón, el cáncer que afecta al papa León XIV

“Las sesiones de fisioterapia respiratoria han continuado”, explicaron, e indicaron que León XIV está llevando a cabo “sus actividades cotidianas normales con total autonomía”.

Aún están a la espera de los resultados de otras pruebas médicas para determinar si el cáncer se ha extendido y si necesitará tratamiento. “Está bien de ánimo, eso está claro”, afirmó una fuente del Vaticano.

Ayer, el Vaticano publicó una selección de cartas y dibujos enviados por niños del hospital. En uno se ve un árbol “para el papa León”, con hierba, sol y nubes. En otra carta, una joven de 18 años le escribió: “Llegarán días mejores para los dos”.

Un niño de siete años llamado Angelo escribió que él también había estado en la décima planta del hospital Gemelli durante los últimos 36 días para someterse a una operación en la cabeza.

La oficina de prensa no confirmó cuándo recibirá el alta hospitalaria. Se limitó a repetir que los médicos, antes de la operación, estimaron que necesitaría una semana para recuperarse.

Tucumán: realizarán una peregrinación al Santuario de Schoenstatt y rezarán por la salud del papa León XIV

Tucumán: realizarán una peregrinación al Santuario de Schoenstatt y rezarán por la salud del papa León XIV

El pontífice tenía prevista una gira por Uruguay, Argentina y Perú, del 6 al 17 de noviembre. Se desconoce si se mantiene.

En Tucumán: peregrinación al Santuario de la Virgen de Schoenstat

El Movimiento de Schoenstatt de Tucumán realizará hoy, desde las 16, una peregrinación al santuario de la Virgen, en Villa Carmela, como parte de las fiestas patronales del 18 de octubre. Durante la jornada, se invitará a rezar por la salud del papa León XIV y a preparar espiritualmente a la comunidad ante una eventual visita del pontífice a la Argentina.

La convocatoria es a las 16, en la parroquia San José, ubicada sobre Camino del Perú, frente al predio de la Expo Rural. Desde allí, los participantes recorrerán unos cinco kilómetros hasta el santuario, a donde está previsto que lleguen cerca de las 18. La jornada finalizará con una misa, a las 18.30, informó a LGPlay, Virginia Pereira, integrante del movimiento. La peregrinación está abierta a toda la comunidad, incluso a quienes no forman parte de Schoenstatt. 

Desde la organización aclararon que la actividad no se suspenderá por lluvia, por lo que recomiendan ir con ropa adecuada por si hay mal tiempo.

Al referirse al mensaje que esperan de León XIV, Pereira destacó la importancia de la paz, la unión y la esperanza. También hizo hincapié en la necesidad de acompañar a las personas que atraviesan situaciones difíciles y de transmitir que nadie está solo.

Pruebas: se muestra una “mejora constante”

Las pruebas médicas del papa León XIV, de 71 años, muestran una “mejora constante” de su estado de salud, tres días después de someterse a una cirugía para extirparle un tumor canceroso del pulmón, afirmó este viernes el Vaticano, citando a los médicos.

“Esta mañana (ayer, viernes) el Santo Padre se sometió a análisis de sangre y a una radiografía de tórax, que confirmaron una mejora constante de su estado general”, afirma el comunicado. El pontífice lleva a cabo “sus actividades cotidianas normales con total autonomía”, añade.

Respaldo: Europa apoya a Zelenski y se aleja de Trump

Los líderes de la Unión Europea reafirmaron en Bruselas su apoyo a Ucrania y al presidente Volodímir Zelenski, en un momento de creciente incertidumbre internacional, marcado por el aumento de los ataques rusos y las tensiones entre Kiev y Washington. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, insistieron en que no es momento de reducir la ayuda a Ucrania ni de suavizar las sanciones contra Rusia.

Temas RusiaUcraniaVladimir PutinLeón XIV
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La salud del Papa León XIV: qué es un adenocarcinoma pulmonar y cuál es su tratamiento

La salud del Papa León XIV: qué es un adenocarcinoma pulmonar y cuál es su tratamiento

El diagnóstico de León XIV sacude su papado

El diagnóstico de León XIV sacude su papado

El Vaticano confirmó que el papa León XIV mantiene su viaje a la Argentina pese a la operación

El Vaticano confirmó que el papa León XIV mantiene su viaje a la Argentina pese a la operación

La “ciudad del papa León XIV” reza por su salud y espera su regreso

La “ciudad del papa León XIV” reza por su salud y espera su regreso

¿Quién gobierna el Vaticano cuando el Papa está internado?

¿Quién gobierna el Vaticano cuando el Papa está internado?

Lo más popular
Llegan los shows de El Mató a un Policía Motorizado, Flema y Autos Robados
1

Llegan los shows de El Mató a un Policía Motorizado, Flema y Autos Robados

Comienzan los festivales del Limón y del Sulky
2

Comienzan los festivales del Limón y del Sulky

Concierto en el teatro San Martín: un viaje imaginario sobre el “Expreso de Oriente”
3

Concierto en el teatro San Martín: un viaje imaginario sobre el “Expreso de Oriente”

Pablo Fábregas, artista de stand up: “El estado natural es aceptar que uno tiene una locura”
4

Pablo Fábregas, artista de stand up: “El estado natural es aceptar que uno tiene una locura”

Camino, luego existo: el arte como experiencia del paisaje
5

Camino, luego existo: el arte como experiencia del paisaje

Ranking notas premium
Por una presentación fuera de término, la Corte rechazó el planteo contra la absolución de dos acusados de abuso sexual
1

Por una presentación fuera de término, la Corte rechazó el planteo contra la absolución de dos acusados de abuso sexual

La Corte Suprema confirmó la absolución de César Soto por el crimen de Paulina Lebbos
2

La Corte Suprema confirmó la absolución de César Soto por el crimen de Paulina Lebbos

La pista Jiménez: los indicios biológicos y testimoniales que reactivan la investigación del caso Lebbos
3

La pista Jiménez: los indicios biológicos y testimoniales que reactivan la investigación del caso Lebbos

Según un informe, en el proyecto de Presupuesto del propio Gobierno están los fondos para financiar a las universidades
4

Según un informe, en el proyecto de Presupuesto del propio Gobierno están los fondos para financiar a las universidades

La vocal Eleonora Rodríguez Campos fue elegida presidenta de la Región NOA de la JU.FE.JUS
5

La vocal Eleonora Rodríguez Campos fue elegida presidenta de la Región NOA de la JU.FE.JUS

Más Noticias
Con tu familia y tu bandera: la convocatoria del PJ para el Día de la Lealtad, con Jaldo y Acevedo

"Con tu familia y tu bandera": la convocatoria del PJ para el Día de la Lealtad, con Jaldo y Acevedo

El fiscal frenó el pedido de Courel en la denuncia contra Graneros: “No es parte”

El fiscal frenó el pedido de Courel en la denuncia contra Graneros: “No es parte”

Buscan a un hombre que desapareció mientras hacía trekking en el cerro Ñuñorco

Buscan a un hombre que desapareció mientras hacía trekking en el cerro Ñuñorco

Encuesta: ¿Pensás que la marcha univesitaria puede cambiar la postura del Gobierno nacional?

Encuesta: ¿Pensás que la marcha univesitaria puede cambiar la postura del Gobierno nacional?

Murió un reconocido periodista del clima: la emotiva despedida de sus compañeros

Murió un reconocido periodista del clima: la emotiva despedida de sus compañeros

Diluvio histórico en Estambul: hay tres muertos, cinco desaparecidos y miles de evacuados

Diluvio histórico en Estambul: hay tres muertos, cinco desaparecidos y miles de evacuados

La grabación que escuchó Tomás Yankelevich y que lo impactó por la agresividad de Darío Giordano

La grabación que escuchó Tomás Yankelevich y que lo impactó por la agresividad de Darío Giordano

Tormentas fuertes y posible granizo: ¿qué provincia está bajo alerta este viernes?

Tormentas fuertes y posible granizo: ¿qué provincia está bajo alerta este viernes?

Comentarios