La salud del Papa: León XIV dio misa y pidió a Putin que pare los bombardeos

CIUDAD DEL VATICANO.- El papa León XIV habló por teléfono con el presidente ruso, Vladimir Putin, y le pidió un cese al fuego en Oleshki, una ciudad de Ucrania atrapada entre las fuerzas de Moscú y de Kiev.
“Durante la conversación, el Santo Padre expresó su viva preocupación por la grave situación humanitaria en la ciudad de Oleshki, en la región de Jersón (sur), y pidió una tregua para permitir el suministro de ayuda humanitaria y sanitaria y la evacuación voluntaria y segura de la población civil”, informó el Vaticano. Según especificó el comunicado, León XIV “reafirmó el compromiso de la Santa Sede a favor del diálogo y de la paz”.
Ucrania y Rusia reconocen la crisis humanitaria que azota la zona de Oleshki, una ciudad ucraniana atrapada entre los dos ejércitos beligerantes a orillas del río Dniéper, informó el Vaticano.
Ambos se acusan mutuamente de entorpecer el suministro de víveres y las evacuaciones.
Putin le dio “una explicación muy detallada de la responsabilidad del régimen de Kiev en la difícil situación humanitaria”, indicó por su parte el Kremlin. “Se acordó que ambas partes coordinarían esfuerzos” para “crear condiciones que garanticen la seguridad de la población de la ciudad y faciliten el suministro de bienes esenciales”, agregó la presidencia rusa Putin le deseó al Papa una “rápida recuperación”.
Antes de esa conversación, el pontífice ofició una misa, a la que asistieron, entre otros, parte del personal médico del hospital y miembros de la policía.
En las primeras fotografías publicadas por el Vaticano desde la intervención quirúrgica del martes se ve a León XIV, de 71 años, frente a un altar improvisado en una habitación del décimo piso del hospital Gemelli de Roma.
En dos imágenes se ve al Papa de pie. Viste casulla verde y sotana blanca y parece relajado. En una de ellas, está junto a su secretario personal, Edgard Rimaycuna, un sacerdote peruano.
En la ceremonia, el pontífice “dio gracias a todo el personal, médicos, enfermeras y auxiliares, por su servicio”, por cuidar de los enfermos y “en particular, evidentemente, por el cuidado, la atención y el trato que le han dispensado en estos días”, explica la comunicación vaticana..
Se espera que el Papa rece el ángelus el domingo, pero no se confirmó si lo hará desde el hospital o desde el Vaticano.
Tradicionalmente, el Papa recita esa oración los domingos desde la ventana del Palacio Apostólico, que da a la plaza de San Pedro, ante una multitud de fieles.
Si tuviera que recitar el ángelus desde la ventana del hospital Gemelli, no sería el primero en hacerlo. El 6 de febrero de 2005, Juan Pablo II, de 84 años, se asomó a la ventana del hospital mientras se recuperaba de problemas respiratorios. Un ayudante, a su lado, leía el ángelus.
El 11 de julio de 2021, Francisco, que entonces tenía 84 años, también rezó desde la ventana del hospital tras someterse a una operación de colon.
“Llegarán días mejores”
Robert Prevost, el primer pontífice nacido en Estados Unidos, ingresó el martes en el hospital Gemelli, de Roma, donde se sometió a una cirugía para extirparle un nódulo del pulmón derecho, que resultó ser canceroso.
Según sus médicos, evoluciona favorablemente. El jueves, dijeron que una radiografía de tórax indicaba una “buena recuperación del pulmón operado”. Ayer constataron “una mejora constante de su estado general”.
“Las sesiones de fisioterapia respiratoria han continuado”, explicaron, e indicaron que León XIV está llevando a cabo “sus actividades cotidianas normales con total autonomía”.
Aún están a la espera de los resultados de otras pruebas médicas para determinar si el cáncer se ha extendido y si necesitará tratamiento. “Está bien de ánimo, eso está claro”, afirmó una fuente del Vaticano.
Ayer, el Vaticano publicó una selección de cartas y dibujos enviados por niños del hospital. En uno se ve un árbol “para el papa León”, con hierba, sol y nubes. En otra carta, una joven de 18 años le escribió: “Llegarán días mejores para los dos”.
Un niño de siete años llamado Angelo escribió que él también había estado en la décima planta del hospital Gemelli durante los últimos 36 días para someterse a una operación en la cabeza.
La oficina de prensa no confirmó cuándo recibirá el alta hospitalaria. Se limitó a repetir que los médicos, antes de la operación, estimaron que necesitaría una semana para recuperarse.
El pontífice tenía prevista una gira por Uruguay, Argentina y Perú, del 6 al 17 de noviembre. Se desconoce si se mantiene.
En Tucumán: peregrinación al Santuario de la Virgen de Schoenstat
El Movimiento de Schoenstatt de Tucumán realizará hoy, desde las 16, una peregrinación al santuario de la Virgen, en Villa Carmela, como parte de las fiestas patronales del 18 de octubre. Durante la jornada, se invitará a rezar por la salud del papa León XIV y a preparar espiritualmente a la comunidad ante una eventual visita del pontífice a la Argentina.
La convocatoria es a las 16, en la parroquia San José, ubicada sobre Camino del Perú, frente al predio de la Expo Rural. Desde allí, los participantes recorrerán unos cinco kilómetros hasta el santuario, a donde está previsto que lleguen cerca de las 18. La jornada finalizará con una misa, a las 18.30, informó a LGPlay, Virginia Pereira, integrante del movimiento. La peregrinación está abierta a toda la comunidad, incluso a quienes no forman parte de Schoenstatt.
Desde la organización aclararon que la actividad no se suspenderá por lluvia, por lo que recomiendan ir con ropa adecuada por si hay mal tiempo.
Al referirse al mensaje que esperan de León XIV, Pereira destacó la importancia de la paz, la unión y la esperanza. También hizo hincapié en la necesidad de acompañar a las personas que atraviesan situaciones difíciles y de transmitir que nadie está solo.
Pruebas: se muestra una “mejora constante”
Las pruebas médicas del papa León XIV, de 71 años, muestran una “mejora constante” de su estado de salud, tres días después de someterse a una cirugía para extirparle un tumor canceroso del pulmón, afirmó este viernes el Vaticano, citando a los médicos.
“Esta mañana (ayer, viernes) el Santo Padre se sometió a análisis de sangre y a una radiografía de tórax, que confirmaron una mejora constante de su estado general”, afirma el comunicado. El pontífice lleva a cabo “sus actividades cotidianas normales con total autonomía”, añade.
Respaldo: Europa apoya a Zelenski y se aleja de Trump
Los líderes de la Unión Europea reafirmaron en Bruselas su apoyo a Ucrania y al presidente Volodímir Zelenski, en un momento de creciente incertidumbre internacional, marcado por el aumento de los ataques rusos y las tensiones entre Kiev y Washington. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, insistieron en que no es momento de reducir la ayuda a Ucrania ni de suavizar las sanciones contra Rusia.