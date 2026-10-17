La salud del Papa: León XIV dio misa y pidió a Putin que pare los bombardeos

La convocatoria es a las 16, en la parroquia San José, ubicada sobre Camino del Perú, frente al predio de la Expo Rural. Desde allí, los participantes recorrerán unos cinco kilómetros hasta el santuario, a donde está previsto que lleguen cerca de las 18. La jornada finalizará con una misa, a las 18.30, informó a LGPlay, Virginia Pereira, integrante del movimiento. La peregrinación está abierta a toda la comunidad, incluso a quienes no forman parte de Schoenstatt.