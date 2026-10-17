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Se filmó en una cascada, cayó y murió: cuál fue el resultado de la autopsia

Se viralizó el video de un joven que mostraba alegremente su paseo, pero minutos después cayó al vacío y su cuerpo debió ser rastreado.

Se filmó en una cascada, cayó y murió: cuál fue el resultado de la autopsia
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El 12 de octubre, Maurício Marques Gomes murió en Río de Janeiro tras caer de una cascada de 80 metros; resbaló sobre una roca con algas según confirmó la autopsia.
  • El joven paseaba solo en su día libre y grabó un video advirtiendo el peligro antes de caer. Tras horas de búsqueda guiada por sus posteos, los bomberos hallaron el cadáver.
  • La autopsia descartó la intervención de terceros y ratificó la muerte accidental, un caso que alerta sobre la peligrosidad del turismo solitario en parajes naturales de riesgo.
Resumen generado con IA

Un joven registró los últimos segundos de su vida antes de caer por unas cataratas de gran altura. La víctima, identificada como Maurício Marques Gomes, paseaba por la zona de la Cachoeira da Fortuna, una imponente cascada de aproximadamente 120 metros totales que se ubica en Macaé, una zona costera de Río de Janeiro.

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Marques Gomes visitaba la cascada solo. Para llegar a la zona, se estima que se debe hacer una caminata de aproximadamente una hora y media por el acceso que conduce hasta el cuerpo de agua. Aunque no lleva un gran caudal de agua, su gran peligrosidad reside en que se trata de una zona húmeda y de una catarata que resbala por piedra.

El último video antes de caer por la cascada

El joven era mecánico y se encontraba en la zona de paseo. Residía en la zona de Córrego do Ouro. Un momento antes del accidente, tomó su celular y se grabó en modo selfie para mostrar el imponente sitio en el que se encontraba. Estaba a alrededor de 80 metros sobre la poza o pilón, el lugar natural que se forma al caer el agua de una cascada desde gran altura.

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El 12 de octubre fue su primera visita a la zona, día de las festividades de Nossa Senhora Aparecida, patrona de Brasil. En su día libre, Marques Gomes eligió salir a relajarse y, luego de filmar, compartió las imágenes en sus estados de WhatsApp sin saber que sería su último posteo.

El estremecedor mensaje que dio antes de caer desde una cascada

Antes de presuntamente resbalarse y caer, el mecánico hizo una apreciación al respecto. Mientras se filmaba, dirigió unas palabras a su cámara: “Después de caer desde aquí, solo la muerte sobreviviría”, pronunció. “¿Quién puede sobrevivir a eso?”, agregó y también procedió a cambiar de cámara para mostrar con la principal lo que había delante de él: el vacío de la caída. Pero antes de decidir terminar con el paseo o de mojar su celular, decidió dejarlo en la cima de la cascada para protegerlo.

La noche llegó y los amigos del joven empezaron una búsqueda ante su ausencia. Las imágenes que había compartido sirvieron de referencia para empezar a rastrearlo. Se alertó a los bomberos después de la medianoche y durante horas lo buscaron. Finalmente, encontraron su cuerpo en la poza de la cascada, ya sin vida. El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Forense de Macaé.

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Las pertenencias de Marques Gomes fueron encontradas todavía en la cima de la cascada. Según los expertos que realizaron la autopsia, el hombre habría resbalado al intentar cruzar el agua y pisar una roca cubierta de algas. Como resultado del impacto, terminó con un traumatismo de cráneo que le provocó la muerte inmediata. El IML indicó que la muerte se consideró accidental. No se encontraron indiios de participación de terceros. Tampoco se determinó exactamente cuánto tiempo llevaba desaparecido ni las circunstancias que rodearon la caída.

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