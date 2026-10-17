Se filmó en una cascada, cayó y murió: cuál fue el resultado de la autopsia

El estremecedor mensaje que dio antes de caer desde una cascada

Antes de presuntamente resbalarse y caer, el mecánico hizo una apreciación al respecto. Mientras se filmaba, dirigió unas palabras a su cámara: “Después de caer desde aquí, solo la muerte sobreviviría”, pronunció. “¿Quién puede sobrevivir a eso?”, agregó y también procedió a cambiar de cámara para mostrar con la principal lo que había delante de él: el vacío de la caída. Pero antes de decidir terminar con el paseo o de mojar su celular, decidió dejarlo en la cima de la cascada para protegerlo.