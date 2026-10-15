Hallaron el cuerpo de un hombre en el Camino Viejo de San Pablo y buscan determinar qué pasó

Resumen para apurados
- La Justicia investiga la muerte de Carlos Marcelo Giménez Gallardo, cuyo cadáver fue hallado este jueves en el Camino Viejo de San Pablo para esclarecer lo ocurrido.
- La víctima llegó en una moto hallada en el lugar. Tenía sus pertenencias intactas: dinero, celular y llaves, elementos que orientan las primeras pericias oficiales.
- La fiscalía de homicidios ordenó la autopsia del cuerpo para determinar si se trató de un hecho violento o muerte natural, clave para definir el rumbo de la causa judicial.
El cuerpo de un hombre fue hallado este jueves en el Camino Viejo de San Pablo, a 1,5 kilómetros de la ruta provincial 315. La Justicia investiga las circunstancias de la muerte y dispuso que se realice una autopsia para determinar qué ocurrió.
La víctima fue identificada como Carlos Marcelo Giménez Gallardo, cuya edad oscilaría entre los 55 y los 60 años. Tras las primeras pericias en el lugar, el cuerpo fue trasladado al Cuerpo Médico Forense, donde se buscará establecer la causa del fallecimiento.
En representación de la Unidad Especializada de Homicidios I del Ministerio Fiscal, a cargo de Pedro Gallo, Luis Macedo supervisó las tareas junto con personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).
Uno de los datos que surgieron durante las primeras actuaciones es que el hombre habría llegado al lugar en una motocicleta que fue encontrada estacionada en la zona. “La llave del rodado estaba en uno de los bolsillos de la campera”, detallaron los investigadores.
Además, según trascendió, el hombre tenía dinero, un teléfono celular y la llave de una camioneta entre sus pertenencias. Estos elementos forman parte de las circunstancias que se analizan en el marco de la investigación.
Por disposición del fiscal Pedro Gallo, se realizará una autopsia para determinar la causa de la muerte y avanzar en el esclarecimiento del caso.