La advertencia de un tucumano desde las Cataratas del Iguazú: “El agua llega con más violencia”

La fuerza del río Iguazú vuelve a transformar el paisaje de las Cataratas y obliga a extremar las medidas de seguridad. Con un caudal muy superior al habitual, el Parque Nacional Iguazú mantiene cerrado el acceso a la Garganta del Diablo, mientras los demás circuitos continúan operativos. En medio de este escenario, un tucumano que conoce de cerca el comportamiento del agua y sus consecuencias explicó a LA GACETA cómo se prepararon para afrontar la crecida y por qué estos fenómenos requieren cada vez más atención.