Tucumán: realizarán una peregrinación al Santuario de Schoenstatt y rezarán por la salud del papa León XIV
Resumen para apurados
- El Movimiento de Schoenstatt peregrinará este sábado en Tucumán al santuario de Villa Carmela por sus fiestas patronales y para rezar por la salud papal.
- La marcha de cinco kilómetros partirá de la parroquia San José y finalizará con una misa, en la tercera edición consecutiva que realiza el movimiento religioso.
- La actividad busca preparar a los fieles ante una eventual visita papal a la Argentina e impulsa una campaña nacional para confeccionar 25.000 rosarios para voluntarios.
El Movimiento de Schoenstatt realizará este sábado una peregrinación al santuario de la Virgen, en Villa Carmela, Tucumán, en el marco de las fiestas patronales del 18 de octubre. La actividad también estará dedicada a rezar por la salud del papa León XIV y a preparar espiritualmente a la comunidad ante una eventual visita del pontífice a la Argentina.
La convocatoria comenzará a las 16 en la parroquia San José, ubicada sobre Camino del Perú, frente al predio de la Expo. Desde allí, los participantes recorrerán aproximadamente cinco kilómetros hasta el santuario, donde está previsto que lleguen cerca de las 18. La jornada finalizará con una misa a las 18.30, según informó a La mañana empieza aquí, programa de LGPlay, Virginia Pereira, integrante del movimiento, en una entrevista radial.
La peregrinación está abierta a toda la comunidad, incluso a quienes no forman parte de Schoenstatt. Desde la organización aclararon que la actividad no se suspenderá por lluvia.
Cómo será la peregrinación al santuario de Schoenstatt
Durante el recorrido, los participantes rezarán el rosario y entonarán canciones religiosas. La caminata forma parte de las celebraciones por la festividad de la Virgen de Schoenstatt, que se conmemora cada 18 de octubre.
Pereira explicó que, aunque el movimiento organiza peregrinaciones desde hace 27 años y realiza distintas convocatorias a lo largo del calendario religioso, esta será la tercera edición consecutiva que se desarrolla en estas fechas.
El recorrido finalizará en el santuario de Villa Carmela, un espacio de oración y encuentro que reproduce la capilla original de Schoenstatt, en Alemania. El predio cuenta con un entorno natural destinado también al descanso y a las actividades comunitarias.
La oración por el papa León XIV y la campaña de los 25.000 rosarios
Uno de los ejes de la convocatoria será la oración por el papa León XIV, cuya posible visita a la Argentina genera expectativas entre los fieles católicos.
Pereira señaló que los integrantes del movimiento esperan la llegada del pontífice y que la situación de su salud refuerza la necesidad de unirse en la oración. En ese contexto, Schoenstatt impulsa una campaña nacional para preparar 25.000 rosarios destinados a los voluntarios que participen de las actividades de recepción del Papa.
Según explicó, los rosarios son rezados y preparados para incluirlos en los kits que recibirán los voluntarios que colaboren ante una eventual visita papal, tanto en Buenos Aires como en Córdoba.
Al referirse al mensaje que esperan de León XIV, Pereira destacó la importancia de la paz, la unión y la esperanza. También hizo hincapié en la necesidad de acompañar a las personas que atraviesan situaciones difíciles y de transmitir que nadie está solo.
Qué es el Movimiento de Schoenstatt y cuál es su historia
El Movimiento de Schoenstatt nació el 18 de octubre de 1914 en Alemania, cuando el sacerdote José Kentenich y un grupo de congregantes sellaron una alianza espiritual con la Virgen María en una pequeña capilla.
De acuerdo con Pereira, aquella alianza se convirtió en el acontecimiento fundacional del movimiento, que posteriormente se extendió a distintos países del mundo, con una presencia importante en América Latina.
Una de sus características es la construcción de santuarios que reproducen el modelo de la capilla original alemana. En estos espacios, los fieles encuentran lugares de oración, encuentro comunitario y reflexión espiritual.
En el caso de Tucumán, el santuario de Villa Carmela es uno de los puntos de referencia del movimiento y recibe a personas que buscan un espacio de tranquilidad y recogimiento.
Horarios y punto de partida de la peregrinación
La organización difundió los siguientes datos para quienes quieran participar de la actividad:
Día: sábado 17 de octubre.
Convocatoria: desde las 16.
Salida: parroquia San José, en Camino del Perú, frente al predio de la Expo.
Recorrido: aproximadamente cinco kilómetros.
Llegada al santuario: alrededor de las 18.
Misa de cierre: 18.30.
No se suspende por lluvia: recomiendan concurrir con ropa y elementos adecuados para el mal tiempo.
La invitación está dirigida a toda la comunidad. El objetivo, señalaron desde Schoenstatt, es caminar juntos en el marco de las celebraciones marianas y compartir una jornada de oración, encuentro y esperanza.