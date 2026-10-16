Tucumán: realizarán una peregrinación al Santuario de Schoenstatt y rezarán por la salud del papa León XIV

La convocatoria comenzará a las 16 en la parroquia San José, ubicada sobre Camino del Perú, frente al predio de la Expo. Desde allí, los participantes recorrerán aproximadamente cinco kilómetros hasta el santuario, donde está previsto que lleguen cerca de las 18. La jornada finalizará con una misa a las 18.30, según informó a La mañana empieza aquí, programa de LGPlay, Virginia Pereira, integrante del movimiento, en una entrevista radial.