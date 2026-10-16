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Cómo funcionará el comercio en la previa del Día de la Madre: horarios especiales

os comerciantes buscan aprovechar la fecha para revertir los indicadores desfavorables y esperan un mayor movimiento durante este viernes y sábado.

Cómo funcionará el comercio en la previa del Día de la Madre: horarios especiales
Foto: Analía Jaramillo - LA GACETA
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Comercios de San Miguel de Tucumán atenderán en horario extendido este viernes y sábado previos al Día de la Madre para intentar revertir la fuerte caída en sus ventas.
  • La Cámara de Comercio local dispuso abandonar el corte tradicional de la siesta ante la preocupación del sector, donde varios locales registraron jornadas con nula facturación.
  • El sector espera que la medida incentive el consumo en el microcentro y marque un repunte económico clave para sostener la actividad comercial de cara a fin de año.
Resumen generado con IA

El Día de la Madre, como otras efemérides y festividades, representa una ocasión especial para los comerciantes. Se trata de una fecha en la que los dueños de locales y negocios buscan aprovechar para incrementar sus ventas. Este año, los indicadores no fueron demasiado favorables. Para recuperar ventas, los comerciantes atenderán en horario extraordinario este viernes y sábado.

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Gabriela Coronel, presidenta de la Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán, informó que la situación de ventas genera preocupación constante. Por ello se amplió el horario de atención de la previa del Día de la Madre. “Esperamos que haya mayor movimiento comercial”, manifestó la directiva.

Horario especial del comercio por el Día de la Madre

Para convocar a más consumidores, la Cámara de Comerciantes de San Miguel de Tucumán habilitó la apertura en horario extraordinario. La medida afectará a este viernes 16 y sábado 17, en los que los negocios –al menos los del microcentro–, no seguirán su horario cortado habitual y no abrirán de 9 a 13 y de 17 a 21.

Por el contrario, ambos días, los comercios de la capital ofrecerán horario extendido “para que puedas realizar tus compras con más tiempo, encontrar ese regalo especial y elegir con tranquilidad”, según indicó la Cámara de Comerciantes.

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Además, se añadió un listado de los comercios que ya confirmaron que se adherirán a la apertura extendida. Entre ellos se encuentran Catalinas Boutique, Cipriani Joyas, Agostina, Sweet, Bolton, Piaff Lingerie, XOXO, Demati, Joyería Siufi, Kinetic, Colonnese, Perfumería Nueva Maryon, Cocoreta, D+D Diseño más Decoración, VZ Calzados, Espacio Lorenza, Company-Uiken, Zoom, Rebarato y Hay de todo.

Tres ideas de regalos originales para el Día de la Madre

Un “Día para mamá” personalizado

En vez de regalarle un objeto, un viaje o un servicio como un masaje, se puede armar una experiencia completa que incluya un desayuno preparado por sus hijos, un paseo por algún lugar que le guste, un almuerzo en familia, una actividad junto a amigas y una cena especial. Se puede acompañar de un pequeño itinerario indicando el paso a paso. No necesariamente debe llevarse a cabo durante el domingo 18.

Un masajeador

Algo que las madres nunca dejarán de usar y que es un accesorio perfecto para relajar son los masajeadores. No es lo mismo ir a una sesión que tener tu propio masajeador en casa. Los precios son variados según sus características. En Mercado Libre se pueden conseguir pistolas masajeadoras entre los $32.000 y $72.000; un masajeador cervical pensado especialmente para las mamás que pasan mucho tiempo leyendo o en la computadora, por precios que van desde los $50.000 hasta los $88.000. Por último, la faja masajeadora, que puede usarse en diferentes partes del cuerpo, tiene un costo a partir de los $135.000.

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Un marco de fotos digital

Si hay una mamá que prefiere la decoración del hogar y que, sobre todo, es amante de los recuerdos, un marco de fotos digital es el regalo perfecto. Se trata de un dispositivo que presenta constantemente fotografías elegidas y que puede configurarse de diferentes modos. Tienen diferentes tamaños y cuestan entre $89.000 y $187.000 en Mercado Libre según el tamaño y el diseño.

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