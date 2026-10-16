El diagnóstico de León XIV sacude su papado

ROMA, Italia.- León XIV sigue con su convalecencia de un cáncer de pulmón que ha sacudido su papado poco más de un año después de su elección, aunque todavía se desconoce si cambiará el rumbo de la Iglesia. El martes, el jefe de 1.400 millones de católicos del mundo, de 71 años, fue sometido a una operación en el hospital Gemelli de Roma donde le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.