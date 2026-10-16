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El diagnóstico de León XIV sacude su papado

Todavía no se sabe si la intervención quirúrgica del pontífice cambiará el rumbo de la Iglesia. El líder de 1.400 millones de católicos tendrá un reposo posoperatorio de una semana.

VIGILIA. La imagen del Papa, junto a la estatua de Juan Pablo II, recibe ofrendas y oraciones de los visitantes.
VIGILIA. La imagen del Papa, junto a la estatua de Juan Pablo II, recibe ofrendas y oraciones de los visitantes.
Por Redacción Mundo Hace 4 Hs

ROMA, Italia.- León XIV sigue con su convalecencia de un cáncer de pulmón que ha sacudido su papado poco más de un año después de su elección, aunque todavía se desconoce si cambiará el rumbo de la Iglesia. El martes, el jefe de 1.400 millones de católicos del mundo, de 71 años, fue sometido a una operación en el hospital Gemelli de Roma donde le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.

Según el Vaticano, se ha sometido a más pruebas para determinar si está libre de cáncer o si éste se ha propagado y necesita tratamiento. Está previsto que el pontífice, estadounidense y peruano, pase varios días hospitalizado en el policlínico Gemelli.

La Santa Sede afirmó ayer, por segundo día, que el pontífice ha pasado “bien la noche”, se ha vuelto a levantar y come normalmente.

“Según lo previsto”

Según sus médicos, Luigi Carbone y Stefano Margaritora, la radiografía de tórax muestra “una buena recuperación del pulmón operado” y la recuperación “avanza según lo previsto”.

Algunas fuentes afirman que el Papa está bien de ánimo, pero los expertos ya dan por sentado que este diagnóstico ha zarandeado su papado.

El Vaticano puso en duda el viaje del Papa a la Argentina: qué dijo el número dos de León XIV

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En mayo de 2025, León, apasionado del tenis y asiduo al gimnasio, se convirtió en el hombre más joven elegido para dirigir la Iglesia desde Juan Pablo II, casi 40 años después.

Ahora, debido a su situación de salud, ha tenido que cancelar todas sus audiencias hasta el 20 de octubre y sus planes de viaje a corto plazo están en duda, en particular la gira por Uruguay, Argentina y Perú prevista del 6 al 17 de noviembre.

Lo lógico sería que reduzca su agenda, con menos compromisos y actos públicos, al menos las primeras semanas.

“Creo que querrá volver a la acción lo antes posible. Creo que se esforzará al máximo”, afirmó la vaticanista estadounidense Elise Ann Allen, autora de una biografía sobre el Papa. “Pero también es muy prudente. León conoce sus limitaciones y las tendrá en cuenta”, declaró.

La salud del papa León XIV: se levantó y desayunó con normalidad en el hospital Gemelli

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El primer papa estadounidense ha logrado imprimir su estilo a la Iglesia, pronunciándose sobre algunos de los temas más acuciantes, como las guerras o la inteligencia artificial.

Además ha demostrado no tener miedo a llamar la atención a los dirigentes mundiales ni a defenderse de los ataques del presidente estadounidense, Donald Trump. “No vamos a verle cambiar de estilo”, afirmó Allen. “Los sustos como este te ayudan a tener las cosas claras, a darte cuenta de lo que es importante”, afirmó. “Creo que estará aún más determinado”, estimó.

“Cambio de prioridades”

Algunas fuentes del Vaticano creen que la enfermedad podría “cambiar sus prioridades”, lo que significaría menos viajes y más nombramientos, explicó Mikael Corre, corresponsal en el Vaticano del periódico católico francés “La Croix”.

León XIV aún no ha creado a ningún cardenal, esos “príncipes de la Iglesia” que votarán en el cónclave para elegir a su sucesor.

Qué pasará con los feriados si se suspende la visita del papa León XIV a la Argentina

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Cinco responsables de dicasterios, los departamentos del Vaticano, también han alcanzado la edad de la jubilación y no han sido sustituidos.

El Papa heredó una Iglesia dividida, con facciones liberales y conservadoras enzarzadas en disputas bajo el mandato de su predecesor argentino, Francisco.

Aunque se le ha encomendado la tarea de superar esa polarización, algunas fuentes del Vaticano creen que la enfermedad impulsará al Papa a sustituir a los aliados cercanos a Francisco en los dicasterios clave por figuras más conservadoras, según Corre.

La salud del papa Leon XIV: “Lo noté muy sereno”, dijo el jefe de los obispos argentinos

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Otros esperan que, por el contrario, siga adelante con los esfuerzos diplomáticos, que ya han “aportado una gran estabilidad”.

“Creo que esta crisis de salud ha atenuado aún más esas fricciones”, afirmó. “Ha unido a la Iglesia católica en torno al papa León de una manera muy sólida”, concluyó la vaticanista.

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