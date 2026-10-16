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Continúan las dudas sobre el viaje del papa León XIV a América Latina

La radiografía de tórax muestra una “buena recuperación” del pulmón, según los médicos que atienden al pontífice

UN LARGO VIAJE. La gira programada para el Papa incluye vuelos de más de 15 horas y paradas en destinos selváticos a 3.400 metros de altura.
UN LARGO VIAJE. La gira programada para el Papa incluye vuelos de más de 15 horas y paradas en destinos selváticos a 3.400 metros de altura.
Por Redacción Mundo Hace 2 Hs

ROMA, Italia.- Los médicos del papa León XIV afirmaron que una radiografía de tórax muestra “una buena recuperación del pulmón operado”, dos días después de que le extirparan un tumor canceroso. “Esta mañana (ayer), el Santo Padre se ha sometido a pruebas de control rutinarias, cuyos resultados han sido normales”, dijeron sus médicos, Luigi Carbone y Stefano Margaritora.

Con esa información en la mano, aún hay que esperar para confirmar si el pontífice estará en condiciones de salud para realizar la esperada gira por América del Sur. El itinerario anunciado contempla una visita a Uruguay, la Argentina y Perú (donde pasó 20 años como sacerdote y obispo) entre el 6 y el 17 de noviembre.

El diagnóstico de León XIV sacude su papado

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Sin embargo, hay dudas sobre la posibilidad de que León XIV afronte un recorrido que incluye vuelos prolongados, traslados frecuentes y actividades en lugares con condiciones climáticas y de altura que pueden ser desafiantes para alguien con capacidad pulmonar reducida.

La etapa peruana es la que concentra parte de esas inquietudes. El programa incluye destinos como Cuzco, a unos 3.400 metros de altura, y Pucallpa, en plena selva del Amazonas al este de Perú, región que se caracteriza por el calor y la humedad. A esas exigencias se suma el traslado aéreo desde Europa hacia América del Sur, de más de 15 horas.

En ámbitos de la curia consideran que incluso una versión reducida del viaje, limitada a Uruguay y Argentina, podría resultar demandante durante la recuperación, según el diario “La Nación”:

Esas apreciaciones no constituyen una decisión oficial y, hasta ayer, no se había informado sobre una modificación del recorrido.

Evaluación necesaria

El parte médico difundido tras la cirugía, firmado por el médico papal Carbone y por Margaritora, responsable del equipo de cirugía de tórax, confirmó que el análisis realizado durante la intervención identificó un adenocarcinoma pulmonar, un tumor maligno.

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La operación fue poco invasiva, duró aproximadamente una hora y media y concluyó sin complicaciones. Después, León XIV regresó a su habitación, sin necesidad de permanecer en terapia intensiva, y pidió cenar. Aunque esos datos describen una evolución inicial favorable, no se sabe si necesitará tratamientos adicionales.

Esa evaluación es uno de los factores que pueden incidir en la posibilidad de mantener el viaje de noviembre.

CHICAGO. En la ciudad natal del Papa, fieles rezan por su recuperación. CHICAGO. En la ciudad natal del Papa, fieles rezan por su recuperación.

La información que se tiene es que el tumor fue detectado a tiempo y removido por completo. Sin embargo, la eventual necesidad de quimioterapia y las condiciones para retomar una actividad intensa siguen sujetas a las próximas evaluaciones médicas.

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Hasta ayer, la agenda se había modificado por una semana, el tiempo que dura el posoperatorio, según informó el Vaticano. Las audiencias fueron canceladas hasta el 20 de octubre.

En la curia se contempla la posibilidad de que una definición sobre la gira se comunique cuando el pontífice regrese al Palacio Apostólico. Aún no existe una fecha oficial para ese anuncio.

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