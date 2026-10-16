Continúan las dudas sobre el viaje del papa León XIV a América Latina

La etapa peruana es la que concentra parte de esas inquietudes. El programa incluye destinos como Cuzco, a unos 3.400 metros de altura, y Pucallpa, en plena selva del Amazonas al este de Perú, región que se caracteriza por el calor y la humedad. A esas exigencias se suma el traslado aéreo desde Europa hacia América del Sur, de más de 15 horas.