El Vaticano puso en duda el viaje del Papa a la Argentina: qué dijo el número dos de León XIV

No obstante, el secretario de Estado advirtió que todavía no es posible anticipar cómo evolucionará la situación. “Por supuesto, en este momento no podemos prever si surgirá alguna novedad (...) todo dependerá de cómo evolucionen las cosas. Estamos a la espera de que reciba el alta hospitalaria y, en función de lo que digan los médicos sobre si está en condiciones de viajar, dado que se trata de un trayecto largo y exigente”, agregó.