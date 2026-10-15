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El Vaticano puso en duda el viaje del Papa a la Argentina: qué dijo el número dos de León XIV

El cardenal Pietro Parolin advirtió que la evolución de la recuperación del Pontífice y la evaluación de los médicos serán determinantes para definir si podrá viajar a América Latina en noviembre.

El papa León XIV fue operado por un cáncer de pulmón y se encuentra hospitalizado.
El papa León XIV fue operado por un cáncer de pulmón y se encuentra hospitalizado.
Por Redacción Mundo Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Vaticano condicionó hoy la gira del papa León XIV a la Argentina en noviembre a la evaluación de los médicos tras su reciente operación de pulmón en Roma.
  • El Pontífice fue intervenido por cáncer pulmonar y permanece hospitalizado en el Gemelli, donde evoluciona favorablemente y evalúa reaparecer el próximo domingo.
  • El alta médica definirá si León XIV afronta el exigente viaje por la región o si deberá cancelar compromisos internacionales y ajustar la dinámica de su pontificado.
Resumen generado con IA

El secretario de Estado del Vaticano y número dos de León XIV, el cardenal Pietro Parolin, afirmó que los médicos deberán determinar si el Pontífice está en condiciones de realizar su gira por América Latina. Además, consideró que, si fuera necesario, el Papa podría ajustar su pontificado.

“Han pasado solo dos días desde que el Papa fue internado en el hospital, no se pueden hacer pronósticos, ahora queda por ver cuándo regresará, en qué estado lo hará y qué dirán los médicos… Y a partir de todos estos factores, el Papa podría ajustar su pontificado, si es que tal ajuste resultara necesario”, afirmó Parolin, según consignó la agencia ANSA.

La salud del papa León XIV: se levantó y desayunó con normalidad en el hospital Gemelli

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La gira por la Argentina sigue en pie, pero dependerá de los médicos

Ante una consulta sobre el viaje previsto entre el 6 y el 17 de noviembre a Uruguay, la Argentina y Perú, Parolin confirmó que, por el momento, continúa en pie. Sin embargo, aclaró que la decisión final dependerá de la evolución de la salud de Robert Prevost y de las recomendaciones médicas.

“Cuando el Papa fue internado en el hospital, la situación era que el viaje seguiría adelante tal como estaba previsto originalmente. Por tanto, imagino que, si todo va bien -si las cosas se desarrollan según lo previsto inicialmente-, el viaje se llevará a cabo”, explicó.

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No obstante, el secretario de Estado advirtió que todavía no es posible anticipar cómo evolucionará la situación. “Por supuesto, en este momento no podemos prever si surgirá alguna novedad (...) todo dependerá de cómo evolucionen las cosas. Estamos a la espera de que reciba el alta hospitalaria y, en función de lo que digan los médicos sobre si está en condiciones de viajar, dado que se trata de un trayecto largo y exigente”, agregó.

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“Debemos esperar”, remarcó Parolin, quien fue uno de los principales candidatos a suceder al papa Francisco durante el cónclave de mayo de 2025 y resultó el segundo más votado, detrás de Prevost, según las reconstrucciones.

León XIV podría reaparecer este domingo desde el hospital

El cardenal, de 71 años y con una extensa trayectoria en la carrera diplomática de la Santa Sede, también confirmó que el Papa podría volver a mostrarse en público este domingo para la oración mariana del Ángelus.

De concretarse, León XIV dirigiría la oración desde uno de los balcones del décimo piso del hospital Gemelli, donde permanece internado. Algunos de sus predecesores también realizaron esta aparición desde el centro médico, consignó La Nación.

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“Dependerá, en cierta medida, de cómo evoluciona su recuperación. Si para finales de la semana se siente mejor, supongo que dirigirá el Ángelus desde el Gemelli”, señaló Parolin al responder preguntas sobre la posibilidad de que el Pontífice reaparezca.

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