De Juan Pablo II a León XIV: las enfermedades de los papas que marcaron sus pontificados

El papa León XIV anunció el domingo 11 de octubre que deberá someterse a una cirugía para extirpar un nódulo en uno de sus pulmones. La noticia sorprendió a los fieles y generó especial expectativa en Argentina, donde está prevista su visita entre el 8 y el 11 de noviembre, como parte de una gira latinoamericana que también contempla Uruguay y Perú.