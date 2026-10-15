Política

José María Corral será el candidato a intendente de Aguilares por La Libertad Avanza

"Vamos a trabajar con compromiso para transformar nuestra ciudad. Esta vez, es en serio", afirmó el empresario y médico cirujano en sus redes sociales.

RUMBO A 2027. José María Corral oficializó su candidatura a intendente de Aguilares por LLA.
RUMBO A 2027. José María Corral oficializó su candidatura a intendente de Aguilares por LLA.
Por Redacción Política Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • José María Corral fue anunciado como candidato a intendente de Aguilares por La Libertad Avanza para las elecciones provinciales del 9 de mayo de 2027 en Tucumán.
  • El médico y empresario oficializó su postulación en redes sociales con el respaldo de Lisandro Catalán, titular del espacio libertario en la provincia.
  • Con este nombramiento, La Libertad Avanza continúa consolidando su armado electoral en los municipios tucumanos con el objetivo de disputar el poder local en 2027.
Resumen generado con IA

José María Corral será el candidato a intendente de Aguilares por La Libertad Avanza Tucumán para las elecciones provinciales del próximo 9 de mayo de 2027.

Tras anunciar su postulación en redes sociales, el empresario y médico cirujano agradeció a  Lisandro Catalán y a todo el equipo provincial por la confianza para asumir el desafío de representar a los vecinos de la ciudad.

Juan Carlos Díaz será el candidato a intendente de Banda del Río Salí por La Libertad Avanza

Juan Carlos Díaz será el candidato a intendente de Banda del Río Salí por La Libertad Avanza

“Gracias a Lisandro Catalán y a todo el equipo de La Libertad Avanza Tucumán por la confianza para asumir el desafío de ser candidato a intendente de Aguilares. Vamos a trabajar con compromiso para transformar nuestra ciudad. Esta vez, es en serio”, expresó.

Por su parte, el titular de LLA en la provincia celebró la candidatura y manifestó su respaldo a Corral con un mensaje en sus redes sociales. “¡Vamos, José María! Vamos a transformar Aguilares y a sacar a Tucumán del abandono en el que se encuentra. Lo mejor está por venir”, publicó.

Los cinco confirmados y los interrogantes que resta por develar en la Libertad Avanza de Tucumán

Los cinco confirmados y los interrogantes que resta por develar en la Libertad Avanza de Tucumán

Con esta postulación, La Libertad Avanza Tucumán continúa definiendo sus candidaturas locales de cara a los comicios de 2027, con el objetivo de presentar una alternativa política en los distintos municipios de la provincia.

Temas TucumánAguilaresRepública ArgentinaJavier MileiLa Libertad AvanzaLisandro CatalánElecciones 2027
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Pronóstico de Cristofer Brito: ¿hasta cuándo continuarán las lluvias en Tucumán?
1

Pronóstico de Cristofer Brito: ¿hasta cuándo continuarán las lluvias en Tucumán?

Qué opinan en el Instituto de la Vivienda sobre las casas que sortea la legisladora Raquel Nievas
2

Qué opinan en el Instituto de la Vivienda sobre las casas que sortea la legisladora Raquel Nievas

El río Salí pasó de ser un balneario en los años 70 a un riesgo ambiental en el presente
3

El río Salí pasó de ser un balneario en los años 70 a un riesgo ambiental en el presente

“Tucumán vive con el agua”, la respuesta de Claudio Bravo ante la amenaza del “Súper Niño”
4

“Tucumán vive con el agua”, la respuesta de Claudio Bravo ante la amenaza del “Súper Niño”

Diputados: fracasó la sesión convocada por la oposición para voltear el megadecreto de Milei
5

Diputados: fracasó la sesión convocada por la oposición para voltear el "megadecreto" de Milei

Ranking notas premium
Los fundamentalistas del peronismo tucumano
1

Los "fundamentalistas" del peronismo tucumano

El río Salí pasó de ser un balneario en los años 70 a un riesgo ambiental en el presente
2

El río Salí pasó de ser un balneario en los años 70 a un riesgo ambiental en el presente

Recé para que pudiera sobrevivir”: la emoción de una tucumana que llevó ayuda a Ucrania
3

"Recé para que pudiera sobrevivir”: la emoción de una tucumana que llevó ayuda a Ucrania

Detectaron 253 edificios sin final de obra en San Miguel de Tucumán: más del 60% están habitados
4

Detectaron 253 edificios sin final de obra en San Miguel de Tucumán: más del 60% están habitados

La inflación de Tucumán fue más alta que la del Indec: los rubros que más crecieron
5

La inflación de Tucumán fue más alta que la del Indec: los rubros que más crecieron

Más Noticias
Tensión en la Marcha Federal Universitaria: corridas y enfrentamientos entre manifestantes y la Policía frente al Congreso

Tensión en la Marcha Federal Universitaria: corridas y enfrentamientos entre manifestantes y la Policía frente al Congreso

Diputados: fracasó la sesión convocada por la oposición para voltear el megadecreto de Milei

Diputados: fracasó la sesión convocada por la oposición para voltear el "megadecreto" de Milei

Jaldo, sobre los entes intervenidos: Hablar de normalizar es fácil, hay que ver cómo

Jaldo, sobre los entes intervenidos: "Hablar de normalizar es fácil, hay que ver cómo"

Polémica por Campo Norte: el Gobierno destaca las obras y en la oposición denuncia abandono

Polémica por Campo Norte: el Gobierno destaca las obras y en la oposición denuncia abandono

La Legislatura aprobó la creación de la Fiduciaria de Tucumán para facilitar el crédito a las Pymes

La Legislatura aprobó la creación de la Fiduciaria de Tucumán para facilitar el crédito a las Pymes

Jaldo dijo que no apoyará el Presupuesto si no incluye fondos para universidades y discapacidad

Jaldo dijo que no apoyará el Presupuesto si no incluye fondos para universidades y discapacidad

Según un informe, en el proyecto de Presupuesto del propio Gobierno están los fondos para financiar a las universidades

Según un informe, en el proyecto de Presupuesto del propio Gobierno están los fondos para financiar a las universidades

Universitarios marchan hoy para exigir que se cumpla con la Ley de Financiamiento

Universitarios marchan hoy para exigir que se cumpla con la Ley de Financiamiento

Comentarios