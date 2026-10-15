Resumen para apurados
- José María Corral fue anunciado como candidato a intendente de Aguilares por La Libertad Avanza para las elecciones provinciales del 9 de mayo de 2027 en Tucumán.
- El médico y empresario oficializó su postulación en redes sociales con el respaldo de Lisandro Catalán, titular del espacio libertario en la provincia.
- Con este nombramiento, La Libertad Avanza continúa consolidando su armado electoral en los municipios tucumanos con el objetivo de disputar el poder local en 2027.
José María Corral será el candidato a intendente de Aguilares por La Libertad Avanza Tucumán para las elecciones provinciales del próximo 9 de mayo de 2027.
Tras anunciar su postulación en redes sociales, el empresario y médico cirujano agradeció a Lisandro Catalán y a todo el equipo provincial por la confianza para asumir el desafío de representar a los vecinos de la ciudad.
“Gracias a Lisandro Catalán y a todo el equipo de La Libertad Avanza Tucumán por la confianza para asumir el desafío de ser candidato a intendente de Aguilares. Vamos a trabajar con compromiso para transformar nuestra ciudad. Esta vez, es en serio”, expresó.
Por su parte, el titular de LLA en la provincia celebró la candidatura y manifestó su respaldo a Corral con un mensaje en sus redes sociales. “¡Vamos, José María! Vamos a transformar Aguilares y a sacar a Tucumán del abandono en el que se encuentra. Lo mejor está por venir”, publicó.
Con esta postulación, La Libertad Avanza Tucumán continúa definiendo sus candidaturas locales de cara a los comicios de 2027, con el objetivo de presentar una alternativa política en los distintos municipios de la provincia.
Â¡Vamos, JosÃ© MarÃa! Vamos a transformar Aguilares y a sacar a TucumÃ¡n del abandono en el que se encuentra. Lo mejor estÃ¡ por venir. ð¦ð·— Lisandro CatalÃ¡n (@catalanlisandro) October 15, 2026