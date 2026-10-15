Sorpresa en Atlético Tucumán: los cuatro cambios que ensayó Falcioni para enfrentar a Rosario Central

Así, el equipo que se perfila para enfrentar al “Canalla” tendría cuatro modificaciones respecto del que empató con Gimnasia, además del cambio de función de “RRR”, que pasaría a desempeñarse como volante por derecha. La decisión definitiva se tomará en el último ensayo táctico formal de esta mañana, antes de que el plantel quede concentrado en el hotel Sheraton. De confirmarse las variantes, Falcioni patearía el tablero por primera vez en el Clausura con una renovación importante del equipo, más allá de los cambios obligados por lesiones o sanciones.