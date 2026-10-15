Sorpresa en Atlético Tucumán: los cuatro cambios que ensayó Falcioni para enfrentar a Rosario Central

Resumen para apurados
- Julio César Falcioni probó cuatro cambios en Atlético Tucumán para recibir este sábado a Rosario Central, buscando cortar una racha de cuatro partidos sin victorias.
- Las variantes incluyen los ingresos de Infante, Vega, Canelo y Díaz en un esquema 4-1-4-1, tras el bajo rendimiento individual mostrado en el reciente empate ante Gimnasia.
- Con estas modificaciones, el Decano intentará conseguir su primer triunfo como local en el semestre y responder a las exigencias de sus hinchas ante un rival complejo.
Julio César Falcioni tomó la sartén por el mango y en la cocina del complejo José Salmoiraghi, dispuso una serie de cambios de ingredientes de cara a la presentación del plato principal de este sábado. Tomó nota del mal sabor que dejaron las últimas actuaciones (cuatro partidos sin ganar) y, sobre todo, de la pobre cosecha como local (sin triunfos en este Clausura), y llegó decidido a modificar su receta. El público pedía cambios a gritos; esta vez, el DT parece dispuesto a escucharlo.
Las variantes se darían en tres de las cuatro líneas y modificarían sustancialmente ese “11” ideal que se esperaba recuperar de cara al duelo con Rosario Central. En defensa, el “Emperador” ubicó a Juan Infante en lugar de Ignacio Galván; en el medio, Leonel Vega regresó tras su sanción por Julián Fernández, Ramiro Ruiz Rodríguez intercambió posiciones con Renzo Tesuri y Alexis Canelo ocupó el lugar de Nicolás Laméndola. Arriba, volvió Leandro Díaz tras recuperarse de su lesión muscular.
Así, el equipo que se perfila para enfrentar al “Canalla” tendría cuatro modificaciones respecto del que empató con Gimnasia, además del cambio de función de “RRR”, que pasaría a desempeñarse como volante por derecha. La decisión definitiva se tomará en el último ensayo táctico formal de esta mañana, antes de que el plantel quede concentrado en el hotel Sheraton. De confirmarse las variantes, Falcioni patearía el tablero por primera vez en el Clausura con una renovación importante del equipo, más allá de los cambios obligados por lesiones o sanciones.
Sin embargo, aunque los ingresantes presentan características diferentes, el esquema se mantendría. El ya conocido 4-1-4-1, con Luis Ingolotti en el arco; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo e Infante en defensa; Vega como volante de contención; Ruiz Rodríguez, Lautaro Godoy, Franco Nicola y Canelo en la línea de cuatro mediocampistas; y el “Loco” como única referencia ofensiva.
Rendimientos
“La jerarquía individual es la que te desnivela una acción y eso hoy nos está costando”, había advertido Falcioni en su última conferencia de prensa, después del empate 1-1 con Gimnasia. Sus palabras anticiparon lo que se observó en el entrenamiento de ayer: el DT entiende que el rendimiento de varios futbolistas, que habían sido fundamentales para consolidar una idea de juego sólida y conseguir buenos resultados, cayó hasta un punto en el que considera necesario un cambio de aire.
Y las decisiones empiezan a explicarse de adelante hacia atrás. Una de las grandes falencias que mostró Atlético durante este semestre fue su producción ofensiva como local. Apenas convirtió goles en dos de los seis partidos disputados en el Monumental y en ambos terminó perdiendo (1-2 frente a Sarmiento y 2-3 contra Barracas Central).
En ese contexto aparece el ingreso de Canelo por Laméndola. El ex Independiente ya había dado señales de que merecía ganarse un lugar entre los preferidos de “JCF”, con buenos ingresos frente a Estudiantes de Río Cuarto, River e Independiente Rivadavia, partido en el que aportó un gol decisivo para alcanzar el empate. El DT lo utiliza como volante por izquierda, una posición desde la que puede atacar los espacios y llegar al área como delantero, moviéndose de afuera hacia adentro.
Con la salida de Laméndola, Atlético pierde gambeta, explosividad e inventiva, pero gana presencia en el área, gol y experiencia. Además, el “Chueco” es uno de los futbolistas cuyo rendimiento individual decayó en los últimos encuentros. Se mostró impreciso y lejos de aquella versión brillante que había ofrecido frente a Independiente, en los octavos de final de la Copa Argentina.
El ingreso de Infante por Galván responde, en buena medida, a esa modificación por el sector izquierdo. Para evitar que la banda quede demasiado desprotegida con Canelo por delante, Falcioni apostaría por un lateral de perfil más defensivo, con menor proyección ofensiva, pero, a priori, mayor seguridad en la marca. Galván, en tanto, podría convertirse en una alternativa interesante para el complemento.
La inclusión de Ruiz Rodríguez por Tesuri obedece a una búsqueda similar a la que explica el ingreso de Canelo. El capitán no consiguió encadenar buenas actuaciones en los últimos encuentros y el DT se inclinaría por una opción más ofensiva, veloz y explosiva, aunque con menor despliegue defensivo.
Los otros dos movimientos eran los más previsibles. Falcioni entiende que Díaz puede aportarle al equipo características que no encuentra en sus otros delanteros: presencia en el área, capacidad para ganar duelos físicos, aguantar la pelota e imponerse en el juego aéreo. No consiguió esos atributos con “RRR” como centrodelantero y tampoco se decidió a apostar por Manuel Brondo.
Vega, por su parte, volverá a ocupar el puesto de volante “tapón”, con la misión de recuperar pelotas y darle equilibrio a la mitad de la cancha.
Así, con ingredientes renovados y una receta algo más ambiciosa, Falcioni intentará volver a conquistar el paladar del pueblo “decano”. La gente pedía variantes y el entrenador, por primera vez en el torneo, parece decidido a introducir cambios profundos. El deseo ahora será que el plato del sábado, en la antesala del Día de la Madre, tenga finalmente sabor a victoria.