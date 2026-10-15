Copa Argentina: se confirmó dónde y cuándo jugará Atlético Tucumán la semifinal contra Platense

Se terminó la incertidumbre. Después de varias semanas de negociaciones, idas y vueltas y disputas por la elección de la sede, la Copa Argentina confirmó que Atlético Tucumán y Platense disputarán su semifinal el miércoles 28 de octubre, a las 21.15, en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta. La decisión representa una buena noticia para el “Decano”, que finalmente consiguió jugar mucho más cerca de su provincia después de una campaña marcada por los extensos traslados.