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Copa Argentina: se confirmó dónde y cuándo jugará Atlético Tucumán la semifinal contra Platense

Después de varias negociaciones y disputas por la elección de la sede, la organización oficializó los detalles del encuentro. El “Decano” buscará llegar a su segunda final del certamen.

SEDE. El estadio Padre Ernesto Martearena de Salta será el escenario de la semifinal de la Copa Argentina entre Atlético Tucumán y Platense, el miércoles 28 de octubre.
SEDE. El estadio Padre Ernesto Martearena de Salta será el escenario de la semifinal de la Copa Argentina entre Atlético Tucumán y Platense, el miércoles 28 de octubre.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Atlético Tucumán y Platense disputarán la semifinal de la Copa Argentina el 28 de octubre en Salta, tras confirmarse la sede luego de semanas de debate.
  • La designación en el estadio Martearena atendió el reclamo del club tucumano de jugar cerca de sus hinchas, tras extensos traslados a Rosario y Buenos Aires.
  • El vencedor del partido disputará el título del torneo federal frente al ganador de la otra semifinal, que enfrentará a Boca Juniors y Banfield.
Resumen generado con IA

Se terminó la incertidumbre. Después de varias semanas de negociaciones, idas y vueltas y disputas por la elección de la sede, la Copa Argentina confirmó que Atlético Tucumán y Platense disputarán su semifinal el miércoles 28 de octubre, a las 21.15, en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta. La decisión representa una buena noticia para el “Decano”, que finalmente consiguió jugar mucho más cerca de su provincia después de una campaña marcada por los extensos traslados.

La definición del escenario había generado una importante puja entre los clubes y la organización. Desde Atlético insistieron en la necesidad de disputar el encuentro en una sede cercana a Tucumán, mientras que Platense tenía la intención de jugar en Buenos Aires. El presidente “decano”, Mario Leito, había reconocido las dificultades de la negociación. “Platense va a querer jugar en Buenos Aires, siempre damos esa pelea”, expresó días atrás.

El reclamo del club tucumano tenía sus fundamentos en el recorrido que debió afrontar durante esta edición. En los 16avos de final, Atlético viajó a Rosario para enfrentar a Talleres, al que goleó 3-0 en el estadio Marcelo Bielsa. Luego regresó a la misma ciudad para disputar los octavos frente a Independiente, al que derrotó por un contundente 4-0.

En cuartos de final, el equipo de Julio César Falcioni volvió a trasladarse a la provincia de Buenos Aires. Esta vez jugó en el estadio Eduardo Gallardón de Los Andes, en Lomas de Zamora, donde eliminó al último campeón, Independiente Rivadavia, después de igualar 1-1 y ganar 3-2 en la definición por penales. Aquella noche, Luis Ingolotti fue determinante al contener tres remates.

Ahora, después de dos viajes a Rosario y uno a Lomas de Zamora, el “Decano” tendrá la posibilidad de afrontar uno de los partidos más importantes de su temporada a pocas horas de Tucumán, una circunstancia que también facilitará el traslado de sus hinchas.

El último antecedente de Atlético Tucumán en Salta

El estadio Padre Ernesto Martearena es un escenario conocido para Atlético. Su última presentación allí fue el 13 de agosto de 2025, cuando cayó 3-2 frente a Newell's por los octavos de final de la Copa Argentina.

En aquella oportunidad, el “Decano” llegó a revertir parcialmente el marcador con goles de Miguel Brizuela y Mateo Coronel, pero los tantos de Luciano Lollo, Gonzalo Maroni y Carlos González terminaron dándole la clasificación al conjunto rosarino.

Poco más de un año después, Atlético volverá al mismo escenario con la oportunidad de alcanzar su segunda final de Copa Argentina. La última vez que lo consiguió fue en 2017, cuando disputó el partido decisivo frente a River, que terminó imponiéndose 2-1.

Esta vez, el obstáculo será Platense, que viene de eliminar 1-0 a Estudiantes de La Plata. El ganador de la semifinal avanzará a la final del certamen, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Boca y Banfield, programado para el 14 de noviembre.

Con la fecha, el horario y la sede definidos, solo resta conocer los detalles de la venta de entradas para una cita que promete una importante movilización de hinchas tucumanos hacia Salta.

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