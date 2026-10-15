Rechazo vecinal a Darío Giordano en Chapadmalal: juntan firmas para que se vaya del barrio

Paralelamente, se constató que la firma de catering dio de baja sus cuentas en redes sociales y borró su presencia en buscadores de internet. Una vecina de la zona aportó además que el predio ya cuenta con un cartel de venta colocado en el frente para acelerar la salida de los propietarios. En tanto, fuentes del programa televisivo señalaron que Darío Giordano y su familia habrían abandonado el inmueble el martes al mediodía con destino a la ciudad de Miami para tomar distancia del repudio popular, dejando la propiedad completamente vacía mientras la junta de firmas continúa su curso.