Rechazo vecinal a Darío Giordano en Chapadmalal: juntan firmas para que se vaya del barrio
Familias y residentes de la localidad balnearia organizaron un boicot comercial y peticionan ante la comisaría y la municipalidad para que el empresario deje la zona. El complejo gastronómico paralizó sus actividades y colocó cartel de venta.
Resumen para apurados
- Vecinos de Chapadmalal juntan firmas para expulsar a Darío Giordano tras las denuncias públicas de violencia infantil realizadas recientemente por su hijo Valentín Yankelevich.
- El repudio incluyó un boicot al complejo gastronómico del empresario, que cerró sus actividades, puso la propiedad en venta y derivó en el viaje de la familia hacia Miami.
- El reclamo formal será elevado a la comisaría y la intendencia de General Pueyrredón, consolidando el rechazo social e impidiendo la continuidad de sus proyectos en la zona.
La tranquilidad habitual de la localidad balnearia de Chapadmalal se vio drásticamente alterada en las últimas horas por un clima de creciente tensión y repudio vecinal. La presencia del empresario Darío Giordano y su esposa, Miren Algañarás, generó un fuerte rechazo entre las familias residentes a partir del impacto causado por el testimonio público de Valentín Yankelevich. El joven piloto de carreras relató episodios de violencia sufridos durante su infancia junto a su hermano Franco, lo que desencadenó la inmediata reacción de la comunidad barrial, dispuesta a movilizarse para exigir la salida del matrimonio de la zona.
El malestar social se propagó con rapidez a través de plataformas digitales y grupos de mensajería instantánea. Periodistas del programa Primicias Ya expusieron la catarata de mensajes que saturan las redes sociales, donde se leyeron convocatorias explícitas al boicot comercial y expresiones de repudio que solicitaban no concurrir al establecimiento del empresario ni contratar sus servicios. Además, los residentes del lugar expresaron la preocupación de varias madres del barrio ante la posibilidad de que jóvenes locales que buscan incursionar en el rubro gastronómico se incorporen a trabajar en el lugar, al manifestar temor por vincularse con personas calificadas como violentas.
Junta de firmas y reclamo formal ante las autoridades
Frente a la gravedad de la controversia, la comunidad decidió canalizar la protesta virtual hacia acciones institucionales concretas. Virginia, una vecina de Chapadmalal, confirmó durante la cobertura periodística que se impulsa una junta de firmas colectiva para presentar formalmente ante la comisaría de la zona y la Municipalidad de General Pueyrredón. La iniciativa busca solicitar de manera oficial que la expareja de Romina Yankelevich y su actual esposa se retiren del vecindario, argumentando que los habitantes no desean ser cómplices de la situación ni perturbar la paz del lugar.
Por su parte, la periodista Marcela Coronel ratificó que las autoridades comunales monitorean el conflicto en desarrollo. En esa línea, confirmó que el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, se encuentra al tanto del “escrache” y de las medidas organizadas por las familias del barrio. A la par del descontento generalizado, vecinos remarcaron otros aspectos de la convivencia en el predio, como la acumulación de botellas de bebidas alcohólicas en los residuos del inmueble, lo que incrementó la indignación en la zona.
Parálisis comercial, cartel de venta y posible viaje al exterior
La presión social ejercida por la comunidad generó consecuencias inmediatas sobre el desarrollo comercial de la pareja. Durante una recorrida por las inmediaciones de Casa Mimouch, un emprendimiento de la zona que ofrece servicios de catering, gastronomía y alojamiento, el cronista Adrián Mauchi dio cuenta del cese total de actividades en el complejo. En las últimas horas se suspendió el arribo de obreros que tenían previsto realizar refacciones en las instalaciones, al tiempo que en los grupos vecinales circuló la consigna de negarse a prestar servicios de trabajo a personas vinculadas con dicho proyecto.
Paralelamente, se constató que la firma de catering dio de baja sus cuentas en redes sociales y borró su presencia en buscadores de internet. Una vecina de la zona aportó además que el predio ya cuenta con un cartel de venta colocado en el frente para acelerar la salida de los propietarios. En tanto, fuentes del programa televisivo señalaron que Darío Giordano y su familia habrían abandonado el inmueble el martes al mediodía con destino a la ciudad de Miami para tomar distancia del repudio popular, dejando la propiedad completamente vacía mientras la junta de firmas continúa su curso.