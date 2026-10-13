“¿Vos leíste esto?”: Gustavo Yankelevich contó qué le dijo Valentín tras la carta de su padre y cruzó a Darío Giordano
Tras el descargo público de Darío Giordano negando los episodios de violencia e invocando su sobreseimiento judicial de 2018, Gustavo Yankelevich volvió a hablar. El productor explicó por qué se cerró la causa tras la muerte de Romina Yan, reveló la dura reacción de su nieto Valentín al leer el comunicado de su padre y dio detalles del tenso cruce que definió la tenencia de los adolescentes.
Resumen para apurados
- Gustavo Yankelevich cruzó en Radio Mitre a Darío Giordano por negar acusaciones de violencia y respaldó la denuncia de su nieto Valentín tras el comunicado de su padre.
- El conflicto data de la muerte de Romina Yan en 2010; derivó en la tenencia otorgada a los abuelos y una causa judicial cerrada en 2018 sin revinculación filial.
- La polémica reabre públicamente las secuelas del duelo familiar y consolida una ruptura definitiva entre Giordano y sus hijos mayores, descartando una reconciliación.
La denuncia de Valentín Yankelevich sumó todas las dimensiones posibles. Luego de las graves acusaciones contra su padre Darío Giordano, tomaron participación su abuela, su abuelo, algunas figuras del espectáculo y por último el propio Giordano, que en un extenso comunicado desestimó las afirmaciones en su contra, reafirmó su figura paterna, justificó el silencio guardado durante años y manifestó su firme desaprobación a convertir el vínculo con sus herederos en una vorágine mediática. Pronto el que tomó nuevamente el rol de vocero fue Gustavo Yankelevich, que ratificó la denuncia de su nieto, del que también citó su versión tras la declaración de su padre.
Gustavo Yankelevich tomó nuevamente cartas en el asunto y se encargó de exponer la reacción de su nieto frente a la declaración pública de su padre así como de ratificar la denuncia de Valentín y explicar por qué Giordano fue sobreseído en la causa en su contra durante 2018 que el propio Giordano expuso en su misiva.
Qué dijo Valentín tras el comunicado de su padre
En diálogo con Eduardo Feinmann por Radio Mitre, el productor televisivo dio detalles del cruce directo que mantuvo con su nieto tras la publicación del escrito de su exyerno. Según relató, fue el propio joven quien lo contactó inmediatamente para reflexionar sobre las palabras de su padre: “Ayer cuando salió el comunicado, me llamó Valentín y me dijo, ‘¿vos leíste esto?’. Tenía la posibilidad después de tantos años de pedir perdón y de decir ‘me equivoqué’”, reveló Gustavo. Acto seguido, acotó: “Lo hubiera dejado mejor parado que insistir en que es inocente y no tiene nada que ver. Pero bueno, cada uno es como es”.
En su misiva pública, Giordano había intentado despejar las dudas respecto de su conducta asegurando: “Quiero dejar algo en claro: rechazo las acusaciones de violencia que se me atribuyen. Ni antes ni después del fallecimiento de Romina hubo episodios de esas características en nuestra familia”. Además, el viudo de la actriz argumentó que la Justicia dictó su sobreseimiento en 2018: “Como siempre sostuve, esos hechos que se denuncian nunca ocurrieron y por lo tanto nunca fueron comprobados”. No obstante, admitió deficiencias en la contención familiar durante el duelo: “Aunque es posible que, en ese momento de duelo y dolor, yo no haya estado a la altura de lo que él y Franco necesitaban. Les pido perdón por eso y puedo entender su angustia”.
El fallo judicial bajo la lupa
Sin embargo, Yankelevich relativizó con firmeza la validez del fallo judicial argumentando que la extinción de la causa no respondió a una falta de mérito real sobre los hechos, sino al desgaste del proceso y al rechazo absoluto de los jóvenes a revincularse con su progenitor. “Él dice que fue sobreseído, claro, porque se cayó esto, no porque no haya sido culpable”, contestó enfático el productor ante la consulta de Feinmann, agregando: “No es inocente. Lo pueden absolver igual”.
Respecto a las sugerencias de Giordano sobre la supuesta presión de “personas poderosas” para instalar una versión mediática, Yankelevich admitió haberse sentido aludido pero respaldó incondicionalmente las palabras de sus nietos. Citando una histórica frase del publicista David Ratto —“Hay tres verdades: la tuya, la mía y la verdad”—, remarcó que los jóvenes no cayeron en subjetividades ni manipulaciones: “Los chicos están contando la verdad, no están contando su verdad, están contando la verdad”.
El trasfondo legal y el cruce que definió la tenencia
Para contextualizar el trasfondo del expediente que comenzó hace 12 años —tras el trágico fallecimiento de Romina Yan en septiembre de 2010—, el creador de éxitos televisivos recordó las instancias legales que derivaron en que él asumiera la tutela de Franco y Valentín, mientras que la menor, Azul, continuó viviendo con Giordano para no disolver del todo la unidad biológica. Según explicó, la reticencia de Valentín a ver a su padre paralizaba la resolución técnica del caso.
A los 15 años de Valentín, ante el estancamiento judicial y la insistencia de los asistentes sociales y peritos psicológicos para propiciar un acercamiento, Yankelevich intervino directamente para destrabar el conflicto. “Todos le decían que tenía que encontrarse con su padre. Y él dijo: ‘No lo quiero ver nunca más en mi vida’”, rememoró. Ante el consejo de una asistente social de que la causa seguiría abierta de forma indefinida, Gustavo le pidió un último esfuerzo al adolescente: “Le dije: ‘Valen, te lo pido por favor, hacé el encuentro acá en la oficina de los asistentes sociales, de los defensores. Hacé la reunión acá y esto se termina’”.
Ese encuentro decisivo en los tribunales marcó el punto final del conflicto legal. Aunque evitó profundizar en las palabras exactas expresadas a puertas cerradas, Gustavo aseguró que la contundencia del joven frente a los funcionarios judiciales cerró de forma definitiva cualquier intento de revinculación: “Le dijo de todo, a tal punto que ahí se terminó”. Ese mismo día, la Justicia le otorgó a Yankelevich la tenencia definitiva de sus nietos.