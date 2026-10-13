“¿Vos leíste esto?”: Gustavo Yankelevich contó qué le dijo Valentín tras la carta de su padre y cruzó a Darío Giordano

En su misiva pública, Giordano había intentado despejar las dudas respecto de su conducta asegurando: “Quiero dejar algo en claro: rechazo las acusaciones de violencia que se me atribuyen. Ni antes ni después del fallecimiento de Romina hubo episodios de esas características en nuestra familia”. Además, el viudo de la actriz argumentó que la Justicia dictó su sobreseimiento en 2018: “Como siempre sostuve, esos hechos que se denuncian nunca ocurrieron y por lo tanto nunca fueron comprobados”. No obstante, admitió deficiencias en la contención familiar durante el duelo: “Aunque es posible que, en ese momento de duelo y dolor, yo no haya estado a la altura de lo que él y Franco necesitaban. Les pido perdón por eso y puedo entender su angustia”.