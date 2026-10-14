Quién es la mujer que se casó en secreto con Darío Giordano y construyó una familia con el viudo de Romina Yan
Miren Algañarás es cocinera y empresaria gastronómica. Conoció a Darío Giordano después de la muerte de Romina Yan, se casó con él en una ceremonia íntima y mantuvo un perfil bajo durante años. Las recientes declaraciones de Valentín Yankelevich volvieron a poner a la pareja en el centro de la atención pública.
Resumen para apurados
- Miren Algañarás, esposa de Darío Giordano, quedó en el foco público tras denuncias mediáticas de violencia realizadas recientemente por Valentín Yankelevich en Buenos Aires.
- La cocinera conoció al viudo de Romina Yan en 2012, se casó en secreto en 2014 en su restaurante de Palermo y criaron juntos a los hijos del productor con un bajo perfil.
- El conflicto quebró la reserva familiar: Giordano emitió un comunicado negando los hechos y Algañarás debió cerrar sus redes sociales ante la ola de repercusiones públicas.
Miren Algañarás construyó su camino profesional en el mundo de la gastronomía y mantuvo durante años una vida alejada de los medios. En pareja con Darío Giordano desde hace más de una década, se casó con el productor en una ceremonia íntima y formó una familia con él. Sin embargo, las recientes declaraciones de Valentín Yankelevich sobre su padre volvieron a poner su nombre en el centro de la atención pública.
De Rosario a Buenos Aires: la pasión de Miren Algañarás por la gastronomía
Antes de que su relación con Darío Giordano despertara interés mediático, Miren Algañarás ya había desarrollado un proyecto propio vinculado con la cocina. La gastronomía ocupó un lugar central en su vida y estuvo ligada a una tradición familiar que encontró inspiración en las recetas y los recuerdos de su abuela rosarina.
Con esa impronta, se instaló en Buenos Aires y abrió Porota, cocina de herencia, un restaurante boutique ubicado en Palermo. El emprendimiento combinaba preparaciones caseras, pastelería artesanal y una ambientación pensada para recuperar la calidez de una cocina familiar.
El menú incluía sándwiches, tartas y distintas opciones dulces, entre ellas bocados de miel y jengibre. La propuesta se completaba con pizarras donde se anunciaban las preparaciones del día, en un espacio que buscaba diferenciarse de los restaurantes convencionales.
Porota también se convirtió en un punto de encuentro para trabajadores de la televisión y figuras del espectáculo que circulaban por la zona. Allí, Algañarás consolidó su identidad profesional y, con el tiempo, encontró un lugar importante en su historia personal.
Cómo comenzó la historia de amor entre Miren Algañarás y Darío Giordano
El vínculo entre Algañarás y Giordano comenzó en un bar de Palermo, poco más de dos años después de la muerte de Romina Yan, ocurrida el 28 de septiembre de 2010.
La actriz y Giordano habían formado una familia y tuvieron tres hijos. Su fallecimiento marcó profundamente la vida del productor, que con el paso del tiempo volvió a abrirse a la posibilidad de una nueva relación.
El encuentro con Algañarás dio inicio a una historia que se desarrolló lejos de las declaraciones públicas. Los encuentros y las comidas compartidas fueron consolidando el vínculo hasta que ambos decidieron formalizar la relación.
Antes de conocer al productor, la cocinera también había mantenido una relación con el actor Mike Amigorena, que tuvo repercusión en los medios.
El casamiento secreto y la nueva familia de Darío Giordano
A fines de 2014, después de alrededor de dos años de relación, Algañarás y Giordano se casaron en una ceremonia privada. La celebración tuvo lugar en Porota, el restaurante que había sido parte de la historia de ambos.
Para la ocasión, el local cerró sus puertas al público y recibió a familiares y amigos en un encuentro íntimo, sin exposición mediática. La decisión reflejó el perfil reservado que la pareja mantuvo desde el comienzo de su relación.
Después del matrimonio, Algañarás cerró el restaurante y comenzó una nueva etapa laboral vinculada con el catering, un rubro en el que continuó trabajando junto a su marido.
La familia también creció con la llegada del hijo que tuvieron en común, que se sumó a los tres hijos que Giordano había tenido con Romina Yan.
Desde entonces, ambos procuraron preservar su vida privada, con pocas apariciones públicas y escasas declaraciones sobre su intimidad.
Las declaraciones de Valentín Yankelevich que volvieron a ponerla en el centro de la escena
El nombre de Miren Algañarás volvió a circular en los medios tras la entrevista en la que Valentín Yankelevich relató presuntos episodios de violencia física y psicológica que, según su testimonio, sufrió durante su infancia.
En su relato, el hijo de Romina Yan señaló a su padre y también mencionó a la actual esposa de Giordano. Según contó Gustavo Yankelevich, Algañarás habría intervenido en algunas situaciones para apartar a Azul, la hija menor, cuando comenzaban los gritos.
Las declaraciones generaron repercusiones y trasladaron la controversia a las redes sociales, donde Algañarás recibió comentarios y críticas. En ese contexto, restringió el acceso a sus perfiles digitales y limitó el contacto con periodistas.
Por su parte, Giordano difundió un comunicado en el que negó los episodios denunciados y sostuvo que la causa vinculada con esos hechos había concluido con una resolución favorable para él.