Quién es la mujer que se casó en secreto con Darío Giordano y construyó una familia con el viudo de Romina Yan

Miren Algañarás construyó su camino profesional en el mundo de la gastronomía y mantuvo durante años una vida alejada de los medios. En pareja con Darío Giordano desde hace más de una década, se casó con el productor en una ceremonia íntima y formó una familia con él. Sin embargo, las recientes declaraciones de Valentín Yankelevich sobre su padre volvieron a poner su nombre en el centro de la atención pública.