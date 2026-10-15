"Súper Niño" y la regla de los diez minutos: por qué aconsejan abrir las ventanas mientras llueve

En medio del impacto del fenómeno del "Súper Niño" que azota a distintas regiones del país, la llegada de las precipitaciones suele desencadenar una misma reacción inmediata en los hogares: apresurarse a rescatar la ropa del tendedero y sellar herméticamente cada ventana para impedir que el agua arruine pisos o marcos. Sin embargo, mantener la vivienda completamente blindada e aislada mientras dura un temporal puede resultar una medida contraproducente tanto para la conservación del inmueble como para la calidad del ambiente interior. Frente a este panorama, expertos en la materia recomiendan poner en práctica la denominada "regla de los diez minutos", una técnica accesible de ventilación cruzada que aprovecha los beneficios purificadores del agua.