SociedadClima y ecología

"Súper Niño" y la regla de los diez minutos: por qué aconsejan abrir las ventanas mientras llueve

Aunque el reflejo automático ante las tormentas es cerrar todo para proteger el hogar, especialistas destacan que ventilar durante la lluvia previene la acumulación de humedad y el deterioro de la propiedad.

Por qué no deberías cerrar las ventanas cuando llueve
Por qué no deberías cerrar las ventanas cuando llueve
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Ante el fenómeno del Súper Niño en Argentina, especialistas recomiendan abrir las ventanas diez minutos bajo la lluvia para evitar humedad y moho en los hogares.
  • Cerrar todo concentra vapores en baños y cocinas, dañando las paredes. La técnica sugiere ventilación cruzada durante lloviznas leves para purificar el ambiente.
  • Esta rutina simple previene daños estructurales costosos en las viviendas y preserva la salud ambiental interior frente a temporales cada vez más recurrentes.
Resumen generado con IA

En medio del impacto del fenómeno del "Súper Niño" que azota a distintas regiones del país, la llegada de las precipitaciones suele desencadenar una misma reacción inmediata en los hogares: apresurarse a rescatar la ropa del tendedero y sellar herméticamente cada ventana para impedir que el agua arruine pisos o marcos. Sin embargo, mantener la vivienda completamente blindada e aislada mientras dura un temporal puede resultar una medida contraproducente tanto para la conservación del inmueble como para la calidad del ambiente interior. Frente a este panorama, expertos en la materia recomiendan poner en práctica la denominada "regla de los diez minutos", una técnica accesible de ventilación cruzada que aprovecha los beneficios purificadores del agua.

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El hábito extendido de aislar por completo la propiedad durante las tormentas facilita la acumulación constante de vapores estancados, en especial en áreas de uso diario e intensivo como los baños y las cocinas. Cuando un hogar transcurre varias horas seguidas sin renovación de atmósfera ni oxigenación, el incremento de la humedad concentrada se convierte en el escenario ideal para la aparición de colonias de moho y hongos en techos, esquinas y placares. A largo plazo, este encierro continuo deteriora las estructuras físicas de la vivienda, desgastando la pintura, propiciando el surgimiento de revoques agrietados y arruinando progresivamente los muebles de madera.

La lluvia como purificador natural de la atmósfera doméstica

A diferencia de la percepción común que vincula a las precipitaciones únicamente con riesgos de filtración o destrozos, el agua que cae cumple un rol determinante como filtro atmosférico natural. En su descenso, la lluvia arrastra y remueve eficazmente el polvo, el polen y una proporción significativa de las partículas contaminantes que permanecen suspendidas en el aire exterior. Por esta razón, permitir el ingreso medido de ese caudal de aire renovado durante el mal tiempo contribuye a barrer la incómoda sensación de atmósfera cargada y viciada dentro de las habitaciones.

Del mismo modo, si la humedad presente en el exterior registra un nivel inferior al que se encuentra estancado en el interior de la casa, una breve corriente de aire ayuda a equilibrar el ambiente y disipar la condensación acumulada. A este proceso de equilibrio ambiental se le suma una ventaja apreciada: la entrada del aroma característico a petricor o tierra mojada, el cual brinda una sensación inmediata de frescura y confort a los espacios habitados.

Cómo aplicar la regla de los diez minutos sin dañar la casa

Para prevenir cualquier filtración de agua que ponga en riesgo la integridad de alfombras, marcos o mobiliario, los consejos de los especialistas aclaran que la meta no es abrir las aberturas de par en par durante un chaparrón torrencial. La estrategia correcta radica en ejecutar la llamada ventilación cruzada exprés, una maniobra que requiere abrir totalmente ventanas o aberturas ubicadas en extremos opuestos de la propiedad durante un período de entre 5 y 10 minutos para forzar un recambio de aire instantáneo.

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Para implementar este hábito de forma segura, se aconseja aprovechar los momentos de llovizna leve o las pausas e intervalos entre tormentas de mayor intensidad. Por el contrario, la apertura de aberturas queda totalmente desaconsejada cuando se producen descargas eléctricas intensas, ráfagas de viento huracanado o lluvias torrenciales violentas. Mediante la incorporación de esta rutina sencilla, resulta posible mantener la vivienda oxigenada, fresca y resguardada de los excesos de humedad, incluso en las jornadas más grises del año.

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