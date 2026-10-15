Cris Morena reveló cómo habría maltratado Darío Giordano a su nieto Valentín: “Se lo llevaba a la rastra”

La declaración de Cris Morena sobre las situaciones de violencia que denunciaron sus nietos Franco y Valentín Yankelevich salió a la luz este miércoles en televisión. En el testimonio, la productora describió episodios que habría presenciado cuando los chicos estaban al cuidado de su padre, Darío Giordano, y relató una escena ocurrida en la puerta de un colegio que la dejó paralizada.