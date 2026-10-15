Cris Morena reveló cómo habría maltratado Darío Giordano a su nieto Valentín: “Se lo llevaba a la rastra”
En su declaración, la productora describió una escena que habría ocurrido en la puerta del colegio de Valentín Yankelevich y reveló la frase que el niño le dijo días después, cuando le preguntó qué le pasaba.
La declaración de Cris Morena sobre las situaciones de violencia que denunciaron sus nietos Franco y Valentín Yankelevich salió a la luz este miércoles en televisión. En el testimonio, la productora describió episodios que habría presenciado cuando los chicos estaban al cuidado de su padre, Darío Giordano, y relató una escena ocurrida en la puerta de un colegio que la dejó paralizada.
La difusión de estos fragmentos se produjo después de que Valentín contara públicamente que sufrió violencia física y psicológica durante su infancia. En paralelo, la productora infantil compartió un mensaje en sus redes sociales en el que expresó su amor y acompañamiento a sus nietos.
Qué declaró Cris Morena sobre la violencia que denunciaron sus nietos
Durante la emisión de DDM (América TV), la periodista Tatiana Schapiro dio a conocer partes de la declaración de Cris Morena. Según explicó, el testimonio correspondía a la etapa en la que Franco y Valentín vivían con su abuelo, Gustavo Yankelevich.
Al referirse a lo que habría vivido Valentín, la productora describió situaciones reiteradas de agresión verbal e intimidación. “Es permanente la agresión verbal causándole temor al niño. Incluso con gritos muy fuertes y cercanos a la cara para generar mayor intimidación”, leyó Schapiro.
Uno de los pasajes más impactantes del relato estuvo vinculado con un episodio que, según la declaración, ocurrió en la puerta del colegio del niño. Cris Morena contó que, cuando Valentín la vio, corrió hacia ella para saludarla, pero su padre habría reaccionado de manera violenta.
“Giordano se acercó rápidamente corriendo, tomó al niño del cabello, tirándoselo, al tiempo que a los gritos le reprochaba ‘te dije que no te vayas del lugar en el que estoy, a mí no me importa qué tenías que hacer’”, señaló la periodista al reproducir el testimonio.
La declaración también describió la reacción de la productora ante la escena: “Generando en la deponente, Cris, un estupor tal que le impidió reaccionar, pudiendo ver cómo Giordano se llevaba a su hijo a la rastra mientras le tiraba de los pelos y le gritaba”.
La frase de Valentín Yankelevich que preocupó a su abuela
En su declaración, Cris Morena también relató cómo encontró a su nieto durante la tarde de ese mismo día. Según contó, el niño estaba jugando solo con una pelota que arrojaba contra la pared y no quería comunicarse con otras personas.
Días después, decidió preguntarle qué le ocurría. La respuesta de Valentín quedó registrada en el testimonio y reflejó, según el relato de su abuela, la reiteración de aquellas situaciones. “Abuela es siempre lo mismo, todos los días lo mismo, yo no le importo, si lloro no le importa nada”, habría respondido el niño.
La productora explicó que esas palabras la atemorizaron porque, desde su perspectiva, su nieto parecía haber naturalizado lo que estaba viviendo. “Lo que atemorizó a la declarante porque vio que su nieto ya había naturalizado lo que estaba pasando y la situación de entrega en la que se hallaba”, concluyó el fragmento difundido en televisión.
Los episodios relatados forman parte del testimonio atribuido a Cris Morena y se conocieron en medio de la repercusión por las declaraciones públicas de Valentín sobre su infancia.
Qué dijo Cris Morena después del testimonio de su nieto
Tras las declaraciones de Valentín Yankelevich, Cris Morena se expresó en sus redes sociales con un mensaje dedicado a su familia. La productora publicó una fotografía junto a Gustavo Yankelevich y sus tres nietos, Franco, Valentín y Azul. “Estuvimos juntos, estamos juntos y estaremos juntos siempre. Los amo”, escribió junto a la imagen.
Hasta entonces, la productora no se había referido públicamente en detalle a las situaciones denunciadas por sus nietos. Sin embargo, Gustavo Yankelevich había destacado el papel que tuvo su expareja al advertir que algo sucedía con los chicos.
En una entrevista con Mediodía Noticias (eltrece), el productor contó que Cris fue quien primero manifestó su preocupación. “La primera que se dio cuenta fue Cris, que me dijo que algo estaba pasando con los chicos y que prestara atención”, recordó.
También relató que, poco después, Franco le pidió vivir con él. Sus declaraciones se sumaron al testimonio de Valentín y a la difusión de la declaración de Cris Morena, que volvió a poner en el centro de la escena las denuncias de violencia que los hermanos realizaron sobre su infancia.