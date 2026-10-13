Por qué Darío Giordano resultó sobreseído en la causa por violencia contra sus hijos

La situación judicial de Darío Giordano, el viudo de Romina Yan, volvió a quedar bajo la lupa luego de que su hijo Valentín denunciara públicamente episodios de violencia durante su infancia. Tras la repercusión de sus declaraciones y la ratificación de Gustavo Yankelevich, padre de la actriz, el productor rechazó las acusaciones y recordó que en 2018 había sido sobreseído en una causa penal.