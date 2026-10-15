Tucumán Arte 2026: empieza el Festival de Artes Visuales

Incluirá “Ventanas al patrimonio”, una experiencia pictórica; “Fábrica de estampas”, sobre arte impreso; un taller de títeres coordinado por Ana Hynes; un mural textil comunitario; y una intervención de la Escuela de Circo del Ente Cultural. También habrá Kamishibai, una propuesta de cuentos de papel; Mamá, quiero ser payaso, una intervención de clown a cargo de Gonzalo Véliz; actividades vinculadas con Lola Mora y “El retrato cambia con la luz” en el marco de la muestra Ser corazones de los otros, curada por Maximiliano Castro, en el Museo Iramain.