Tucumán Arte 2026: empieza el Festival de Artes Visuales

Resumen para apurados
- El Ente Cultural lanzó Tucumán Arte 2026, un festival de artes visuales que se extenderá del 15 de octubre al 7 de noviembre en cuatro localidades provinciales.
- El evento inició con talleres infantiles y suma más de 20 actividades gratuitas que abarcan circo, grabado, charlas virtuales y muestras colectivas en diversas sedes.
- La iniciativa descentraliza la oferta cultural tucumana, promoviendo la formación comunitaria y el intercambio con referentes artísticos nacionales e internacionales.
Títeres, circo, grabado, dibujo urbano y murales comunitarios forman parte de Tucumán Arte 2026, el festival organizado por el Ente Cultural de Tucumán que se realizará del 15 de octubre al 7 de noviembre. La agenda reúne más de 20 actividades en San Miguel de Tucumán, Monteros, Tafí Viejo y Lastenia.
La programación comenzará con talleres para las infancias y juventudes, y continuará con exposiciones, encuentros de formación y charlas con artistas. La mayoría de las propuestas serán gratuitas, aunque algunas requieren inscripción previa o tienen cupos limitados.
La agenda de hoy
El Festivalito de Artes Visuales abrirá la programación con talleres y experiencias para niñas, niños y jóvenes. El acto inaugural será a las 10, con la presentación del Coro de Niños y Jóvenes del Ente Cultural de Tucumán, dirigido por Andrea Cardozo.
Abrirá la programación con talleres y experiencias para niñas, niños y jóvenes. Las actividades se realizarán de 8:30 a 12.30 y de 14.30 a 18, en la Sala Lola Mora, el Punto Digital del Ente Cultural (San Martín 251) y el Museo Provincial Escultor Juan Carlos Iramain (Entre Ríos 27). La entrada será libre y gratuita.
Incluirá “Ventanas al patrimonio”, una experiencia pictórica; “Fábrica de estampas”, sobre arte impreso; un taller de títeres coordinado por Ana Hynes; un mural textil comunitario; y una intervención de la Escuela de Circo del Ente Cultural. También habrá Kamishibai, una propuesta de cuentos de papel; Mamá, quiero ser payaso, una intervención de clown a cargo de Gonzalo Véliz; actividades vinculadas con Lola Mora y “El retrato cambia con la luz” en el marco de la muestra Ser corazones de los otros, curada por Maximiliano Castro, en el Museo Iramain.
A las 16 se realizará la conversación virtual “¿Y qué esperamos del arte?”, con el artista Luis Camnitzer desde Nueva York, en diálogo con Juan Bracamonte y Sol Rodríguez Díaz. El encuentro se transmitirá en vivo y permitirá la participación del público.
Los próximos días
Viernes 16 de octubre: continúan las propuestas de arte, cultura, infancias y juventudes.
Sábado 17 de octubre: de 9 a 12 se realizará el segundo encuentro de Red en Obras, a cargo de Tavit, en el Museo Iramain. La citada actividad está destinada a participantes del programa.
Martes 20 de octubre: a las 10.30 se inaugurará Impresa, una exposición colectiva de integrantes de Ifipai, en el Espacio Cultural Filosofía y Letras de la UNT (avenida Benjamín Aráoz 800). A las 14.30 tendrá lugar la conversación virtual “Pero no cambia mi amor: arte, curaduría y comunidad”, con Kekena Corvalán. A las 18, la Facultad de Artes de la UNT (Bolívar 600) ofrecerá el taller abierto Serigrafía Express, en el marco de Octubre, Mes del Grabado.
Miércoles 21 de octubre: de 17 a 20.30 se realizará Fuegos de Oktubre, un taller de gráfica ricotera coordinado por Agostina Bevacqua y Sofía Jatib, en Arde Taller (Córdoba 1020). A las 18.30, el Punto Digital del Ente Cultural recibirá el conversatorio “Narrativas de resistencia”, sobre comunicación alternativa y autogestión de contenidos en redes. A las 20.30 se inaugurará “Cartografías del intercambio de Perú y Tucumán”, una exposición de carpetas de miniprints del Taller 72 de grabadores peruanos, en El Club del Grabado (La Rioja 451).
Jueves 22 de octubre: a las 10, Anabel Guiscafre brindará la charla “Coleccionismo, afectividad y redes vinculares”, sobre el caso Rossini y su colección de grabados peruanos de 2005, en la Facultad de Artes de la UNT (Bolívar 600). A las 20 se inaugurará Desguace, de Verónica Galván, Luciana Martínez y María José Fernández Pascual, en la Sala de Arte Contemporáneo Rodolfo Bulacio, en Monteros.