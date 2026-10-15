Festival Nacional del Limón: qué artistas se presentarán y dónde comprar entradas

Resumen para apurados
- Tafí Viejo realiza el 54° Festival Nacional del Limón este 16 y 17 de octubre en el Club Villa Mitre, reuniendo a figuras folclóricas en su tradicional festejo anual.
- Con entradas desde $20.000, el evento no se suspenderá por pronóstico de lluvia e incluirá homenajes a la producción citrícola y a los trabajadores ferroviarios.
- La fiesta consolida el patrimonio cultural de Tafí Viejo y dinamiza el turismo y la economía regional durante el fin de semana previo al Día de la Madre.
Este fin de semana, el Club Atlético Villa Mitre estará de fiesta con el 54° Festival Nacional del Limón. La cartelera de artistas promete dos noches llenas de emoción, música, baile y diversión. Las entradas ya pueden conseguirse de forma online y presencial. Pese al pronóstico, la organización de la Municipalidad de Tafí Viejo anunció que el evento no se suspenderá por lluvias.
El Festival del Limón se realizará este fin de semana, en la previa del Día de la Madre. Se celebrará entre el viernes 16 y el sábado 17 y la segunda noche será la excusa perfecta para empezar celebrando con mamá.
Las indicaciones del Servicio Meteorológico Nacional anunciaron que ambas noches estarán lluviosas. Tanto para el viernes como para el sábado se espera que las probabilidades de precipitaciones se mantengan entre el 10 y el 40%. El agua caerá en forma de lluvias aisladas, por lo que, aunque hay probabilidades, no es seguro que llueva durante toda la duración de los shows.
Quiénes se presentarán en el Festival del Limón de Tafí Viejo
La gran fiesta del limón iniciará a las 20 en el Club Villa Mitre –Chacabuco y Cochabamba– ambas noches. El viernes, la cartelera estará conformada por Lázaro Caballero, Christian Herrera, “Campedrinos”, Nancy Pedro, los ganadores del Prelimón, “Las 4 Cuerdas”, “Mono” Villafañe y el ballet Embrujo de Mi Tierra.
También se hará un Homenaje al Limón con la presentación de Héctor Gallego Estrada (director, arreglador y orquestador), Juan Pablo Castillo (director vocal), Belén Gramajo Correa (voz), Bonzo Horak (vientos), Compañía de danzas folclóricas Sisaini, Facundo Rodríguez (voz), Federico Cuchi Correa (percusión), Franco Gómez (violín), Guillermo Valoy (voz), Augusto Rearte (teclados), Kelo Gravano (bajo), Marcelo Rodríguez (guitarra), Nicolás Chocobar (guitarra eléctrica), Ricardo Chanfaina (voz) y Romina Méndez (voz).
La segunda jornada tendrá como artistas estelares a “Canto 4”, “Las Voces de Orán”, Sergio Galleguillo, los ganadores del Prelimón, Fede López, Marcelo Vera, “Tawa”, Noralía Villafañe y “Aire Mansero”.
También una delegación taficeña hará un "Homenaje a los Ferroviarios". Estarán Quique Yance (director, arreglador y orquestador), Juan Pablo Ance (director vocal), Adriana Tula (voz), Ariel "Furia" Alberío (voz), Dana Quiroga (voz), Gabriel Ibáñez (voz), Juan Tabera (voz), Marcelo Farfán (guitarra eléctrica), Mariela Narchi (voz), ballet Huellas del Horizonte, Matías Lagoría (voz), "Negro" Burgo (batería), Noelia Antelo (violín), Rodrigo Molina (guitarra) y Sergio "El Hongo" Guerrero (percusión).
Entradas para el Festival del Limón: precio y dónde conseguirlas
Hay entradas para dos sectores. La platea es el sector frente al escenario que incluye silla para cada asistente. No son numeradas, sino que se otorgarán por orden de llegada.
Incluye acceso a cantinas, puestos de comida y baños exclusivos del sector. Se podrá salir a campo general. La entrada general permite el acceso a esta zona, a cantinas, puestos de comida y baños correspondientes al sector, además de patio de artesanos y stand.
Puede conseguirse en el link https://linktr.ee/festivaldellimon, en la boletería del Club o en Tarjeta Sucrédito en San Miguel de Tucumán, San Martín 836.
- Entrada General: $20.000
- Entrada Platea: $40.000