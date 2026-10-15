Festival Nacional del Limón: qué artistas se presentarán y dónde comprar entradas

Las indicaciones del Servicio Meteorológico Nacional anunciaron que ambas noches estarán lluviosas. Tanto para el viernes como para el sábado se espera que las probabilidades de precipitaciones se mantengan entre el 10 y el 40%. El agua caerá en forma de lluvias aisladas, por lo que, aunque hay probabilidades, no es seguro que llueva durante toda la duración de los shows.