Netflix en la batalla por los fans del fútbol: transmitirá el Mundial 2030 para dos países

“Netflix se asegura los derechos exclusivos en España y Andorra para la Copa Mundial de la FIFA 2030”, tituló la plataforma el comunicado en el que anunció su adhesión al evento deportivo más grande del mundo. Se transmitirán los 104 partidos previstos para el torneo centenario. Pero no todo el mundo tendrá acceso a la Copa del Mundo mediante Netflix, sino solo los países anunciados.