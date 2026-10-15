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Netflix en la batalla por los fans del fútbol: transmitirá el Mundial 2030 para dos países

El torneo que celebrará los 100 años de los mundiales sumará una nueva alternativa de transmisión, aunque con alcance geográfico limitado.

Netflix en la batalla por los fans del fútbol: transmitirá el Mundial 2030 para dos países
Foto: fcbarcelona.es - Netflix
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Netflix emitirá en exclusiva el Mundial de Fútbol 2030 en España y Andorra tras adquirir los derechos oficiales de los 104 partidos del certamen de la FIFA.
  • La plataforma requerirá un plan especial, aunque cederá partidos en abierto. La empresa ya sumó documentales deportivos y emitirá los mundiales femeninos en Norteamérica.
  • El acuerdo profundiza la incursión del streaming en las transmisiones deportivas en vivo y desafía el modelo tradicional de televisación de megaeventos globales.
Resumen generado con IA

Las grandes plataformas de streaming siguen ampliando su catálogo, ya no solo con contenido producido en exclusiva, sino también con una extensión hacia los eventos deportivos. Mientras que Disney+ Premium, TyC Sports Play y DGo fueron las principales plataformas por las cuales se vio el Mundial 2026, la edición 2030 sumará un canal más porque Netflix se sube a la batalla por los espectadores.

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“Netflix se asegura los derechos exclusivos en España y Andorra para la Copa Mundial de la FIFA 2030”, tituló la plataforma el comunicado en el que anunció su adhesión al evento deportivo más grande del mundo. Se transmitirán los 104 partidos previstos para el torneo centenario. Pero no todo el mundo tendrá acceso a la Copa del Mundo mediante Netflix, sino solo los países anunciados.

Netflix entra en la competencia por la transmisión del Mundial

En 2030 la FIFA celebrará los 100 años de los mundiales y los partidos se disputarán en territorio europeo. Los grandes anfitriones serán el actual campeón del mundo, España, Marruecos y Portugal. Argentina, Uruguay y Paraguay también prestarán escenarios para algunos partidos, donde se disputarán encuentros conmemorativos del centenario.

Pero, según anunció la plataforma, no todos los partidos estarán abiertos a cualquier suscriptor. Tal como sucede con las demás plataformas, habrá que suscribirse a un plan especial para ver los juegos. Solo un partido por jornada estará disponible de forma gratuita para los televidentes de España.

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Además, todos los encuentros en los que participe España se emitirán para la televisión abierta. “Se darán a conocer más detalles sobre la colaboración de Netflix con una cadena de televisión en abierto para determinados partidos más adelante en el torneo”, indicó el comunicado.

La cartelera deportiva de Netflix

En España, Netflix logró conectar con el público fanático de los deportes mediante documentales sobre figuras destacadas y competencias emblemáticas para el país como “LA LIGA: All Access”, “RAFA”, “Carlos Alcaraz: A mi manera” y “El caso Figo: El fichaje del siglo”. También se presentaron especiales sobre el mundo del fútbol como “Capitanes del mundo”, “Beckham”, “Neymar: El caos perfecto”, “Vini Jr.”, “Mourinho”, “Bajo presión: La selección femenina de EE. UU. en el Mundial” y “Sunderland 'Til I Die”.

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En paralelo, el gigante del streaming también adquirió los derechos para transmitir la Copa Mundial Femenina de 2027 y de 2031 para Estados Unidos y Canadá. Mattias Grafström, secretario general de la FIFA, declaró que esta será “una edición especial del torneo” y que esperan que los aficionados de España y Andorra puedan disfrutarla.

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