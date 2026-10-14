La historia real detrás de Bajo la superficie, la miniserie de terror de Netflix inspirada en un pueblo abandonado

La historia sigue a Calvin, interpretado por Josh Hartnett, un hombre que perdió a su padre durante su infancia en circunstancias relacionadas, aparentemente, con la criatura. Años después, teme que sus propios hijos sufran el mismo destino. En paralelo, Fonda, el personaje de Mackenzie Davis, aporta una mirada científica como bióloga marina. Pero el escenario y algunos detalles de la trama tienen una conexión directa con la historia de Terranova.