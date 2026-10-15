Diputados: la oposición busca quórum para rechazar el DNU 70/2023 y prorrogar la emergencia en discapacidad

La Cámara de Diputados se prepara para una nueva pulseada entre el gobierno de Javier Milei y la oposición, que este jueves intentará reunir el quórum necesario para abrir el recinto y avanzar con el rechazo del DNU 70/2023, además de tratar la prórroga de la emergencia nacional en discapacidad y proyectos de alivio para las familias endeudadas.