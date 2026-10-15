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La contundente respuesta de Palito Ortega cuando le preguntaron por la separación de su hijo y Julieta Prandi

El cantante recibió el Martín Fierro a la Trayectoria en la Música Popular y, al salir de la ceremonia, fue consultado por la ruptura de su hijo con la modelo. Su respuesta fue breve y dejó en claro que no quería referirse al tema.

La contundente respuesta de Palito Ortega cuando le preguntaron por la separación de su hijo y Julieta Prandi
La contundente respuesta de Palito Ortega cuando le preguntaron por la separación de su hijo y Julieta Prandi
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Palito Ortega evitó hablar sobre el fin del matrimonio de Emanuel y Julieta Prandi tras recibir el Martín Fierro de la Música el 14 de octubre ante la consulta de la prensa.
  • La pareja se separó a 27 días de su boda en San Isidro, lo que generó rumores sobre celos y crisis que la conductora pidió no alimentar públicamente.
  • La respuesta del cantante ratifica la postura del clan Ortega de mantener silencio y hermetismo frente a las especulaciones mediáticas del mundo del espectáculo.
Resumen generado con IA

Palito Ortega vivió una noche especial el miércoles 14 de octubre, cuando recibió el Martín Fierro a la Trayectoria en la Música Popular durante la primera edición de los Premios Martín Fierro de la Música 2026. Sin embargo, al finalizar la ceremonia, una pregunta sobre la separación de su hijo Emanuel Ortega y Julieta Prandi cambió el tono de la entrevista.

El histórico cantante se mostró feliz por el reconocimiento de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), pero evitó hacer declaraciones sobre la ruptura sentimental que sorprendió al mundo del espectáculo, especialmente porque se conoció apenas 27 días después del casamiento de la pareja.

Estas son las fotos que habrían desatado los celos de Julieta Prandi y precipitado su separación de Emanuel Ortega

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La respuesta de Palito Ortega sobre la separación de su hijo

A la salida del evento, Palito fue abordado por un cronista del programa Desayuno Americano, que le preguntó por el final de la relación entre Emanuel Ortega y Julieta Prandi.

En un primer momento, el artista optó por destacar el premio que acababa de recibir. “Estoy contento de haber recibido este Martín Fierro”, respondió, sin profundizar en la situación personal de su hijo.

Pero las consultas continuaron. Cuando le preguntaron cómo estaba la familia en medio de la repercusión que generó la separación, el cantante fue categórico y cerró la conversación con una frase breve: “No puedo hablar de ese tema”.

De esta manera, Palito evitó pronunciarse sobre los motivos de la ruptura o sobre las versiones que comenzaron a circular después de que Prandi anunciara el final de la relación.

Julieta Ortega rompió el silencio sobre la separación de su hermano Emanuel Ortega con Julieta Prandi: “Me asusté”

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Emanuel Ortega y Julieta Prandi: una separación inesperada

La ruptura de Emanuel Ortega y Julieta Prandi generó sorpresa por el poco tiempo que transcurrió entre el casamiento y el anuncio de la separación. La pareja había celebrado su unión civil en San Isidro y, menos de cuatro semanas después, la modelo comunicó públicamente que el vínculo había llegado a su fin.

A partir de ese momento, comenzaron a difundirse distintas hipótesis sobre los motivos de la decisión. Entre ellas aparecieron versiones relacionadas con supuestos celos, diferencias personales y situaciones ocurridas en un estudio de grabación, aunque esos relatos no fueron confirmados por los protagonistas.

Prandi, por su parte, había pedido evitar las especulaciones y señaló que cada pareja tiene sus propios acuerdos, algunos de ellos innegociables.

En medio de la repercusión mediática, la familia Ortega también quedó bajo la atención de los programas de espectáculos. Sin embargo, Palito eligió mantener la reserva y no aportar detalles sobre la intimidad de su hijo.

En medio de la ruptura de Emanuel Ortega y Julieta Prandi, una voz inesperada habló de reconciliación

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Palito Ortega celebró un reconocimiento a su trayectoria musical

Más allá de las preguntas sobre la vida privada de Emanuel, el motivo central de la noche fue el reconocimiento a la extensa carrera artística de Palito Ortega.

El músico recibió el Martín Fierro a la Trayectoria en la Música Popular en la primera edición de los premios dedicados a distinguir a figuras y referentes de la industria musical argentina.

Temas Ramón "Palito" Ortega
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