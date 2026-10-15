La contundente respuesta de Palito Ortega cuando le preguntaron por la separación de su hijo y Julieta Prandi

Palito Ortega vivió una noche especial el miércoles 14 de octubre, cuando recibió el Martín Fierro a la Trayectoria en la Música Popular durante la primera edición de los Premios Martín Fierro de la Música 2026. Sin embargo, al finalizar la ceremonia, una pregunta sobre la separación de su hijo Emanuel Ortega y Julieta Prandi cambió el tono de la entrevista.