Julieta Ortega rompió el silencio sobre la separación de su hermano Emanuel Ortega con Julieta Prandi: “Me asusté”
La actriz habló sobre la personalidad de su hermano y contó cómo reaccionó al verlo frente a los cronistas. También explicó por qué prefiere mantenerse al margen de las versiones sobre la vida sentimental del cantante.
Resumen para apurados
- En Bondi Live, Julieta Ortega reveló que se asustó al ver a su hermano Emanuel evadir a la prensa tras una puerta, luego de su reciente separación de Julieta Prandi.
- La actriz describió a Emanuel como una persona seria e introvertida, y relató que le recomendó no esconderse ante los cronistas para evitar alimentar especulaciones.
- Ortega aclaró que prefiere mantenerse al margen de la vida privada de su hermano para evitar falsas interpretaciones en los medios sobre las dinámicas de la pareja.
Julieta Ortega habló sobre el presente de su hermano, Emanuel Ortega, durante una entrevista con Ángel de Brito en Bondi Live. La actriz se refirió a la personalidad del cantante, su relación con la exposición mediática y el consejo que le dio después de verlo en una situación que le llamó la atención, en medio de la repercusión por su separación de Julieta Prandi.
Julieta Ortega describió la personalidad de Emanuel Ortega
Durante la entrevista, Ángel de Brito le preguntó cómo es su hermano más allá de los comentarios que circularon en los últimos días. Julieta destacó su carácter reservado y su manera formal de comunicarse.
“Emanuel, estuve hablando recién con él hasta ahora. Es divino, tal vez el más introvertido y serio de mis hermanos”, contó la actriz.
Luego profundizó sobre esa característica y recordó que incluso sus mensajes de audio tienen un tono particular. “Yo escucho audio de Emanuel y siento que me está hablando un oficinista. Viste a las personas que hablan con propiedad. Habla serio todo el tiempo, es una persona correcta, solemne de otro tiempo”, explicó.
La actriz también señaló que esa forma de expresarse contrasta con las maneras más informales de comunicación actuales. “Ponele vos me escribís por primera vez y yo te mando un meme; uno se habla así. Pero Emanuel es una persona que habla con propiedad; vino así siempre. Nació correcto”, agregó.
El consejo de Julieta Ortega a su hermano tras la separación de Julieta Prandi
Uno de los momentos más personales de la charla llegó cuando Julieta recordó que vio imágenes de Emanuel mientras era abordado por cronistas en la puerta de su casa. La escena la preocupó y decidió llamarlo para saber cómo estaba.
“Vi la nota atrás de la puerta y me asusté. Lo llamé y le dije: ‘Manu, ¿qué te pasa?, ¿estás bien? ¿Qué hacés detrás de la puerta?’”, relató.
Después, la actriz contó qué le recomendó a su hermano al ver su reacción frente a la prensa. “Y yo le dije: ‘Manuel, quedó rarísimo, no tenés que hacer eso’. Tipo la próxima salí”, recordó entre risas.
Según explicó, Emanuel le respondió que no quería dar la impresión de estar concediendo una entrevista. La situación llevó a Julieta a reflexionar sobre las dificultades de manejarse frente a los medios cuando la vida privada se convierte en un tema de interés público.
Por qué Julieta Ortega evita hablar de la vida privada de su hermano
La actriz también explicó por qué procura no intervenir públicamente en las versiones relacionadas con la relación de Emanuel y Julieta Prandi. Aunque reconoció que suele tomarse con humor algunos comentarios, prefiere evitar declaraciones que puedan interpretarse como una posición sobre la pareja.
“No quiero que parezca que estoy dando una nota”, sostuvo. Además, recordó que en otras ocasiones se construyeron interpretaciones sobre una supuesta intervención suya en el matrimonio de su hermano.
“Yo no me quiero ver en ese lugar”, concluyó.
Con sus declaraciones, Julieta Ortega ofreció una mirada familiar sobre el presente de Emanuel y contó cómo intentó aconsejarlo frente a una exposición mediática que, según sus propias palabras, llegó a preocuparla.