Julieta Ortega rompió el silencio sobre la separación de su hermano Emanuel Ortega con Julieta Prandi: “Me asusté”

Julieta Ortega habló sobre el presente de su hermano, Emanuel Ortega, durante una entrevista con Ángel de Brito en Bondi Live. La actriz se refirió a la personalidad del cantante, su relación con la exposición mediática y el consejo que le dio después de verlo en una situación que le llamó la atención, en medio de la repercusión por su separación de Julieta Prandi.