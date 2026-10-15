Estas son las fotos que habrían desatado los celos de Julieta Prandi y precipitado su separación de Emanuel Ortega

El episodio en el estudio de grabación y las sospechas de Julieta Prandi

La aparición de Lynch no fue la única versión que circuló después de la ruptura. Otra de las historias mencionadas en los programas de espectáculos involucró a Ana Paula Dutil, expareja de Ortega, y a una supuesta gestión para que el músico facilitara su estudio de grabación a Mariana Max, amiga de Dutil, con el objetivo de registrar un audiolibro.