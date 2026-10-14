Quién es Mariana Marx, la escritora señalada como tercera en discordia entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega

A menos de un día de que Julieta Prandi confirmara su separación de Emanuel Ortega, Mariana Marx rompió el silencio y habló sobre el episodio que la vinculó sentimentalmente con el músico. La escritora fue señalada como la supuesta tercera en discordia luego de que la modelo se presentara inesperadamente en un estudio donde ambos estaban trabajando en la grabación de un audiolibro.