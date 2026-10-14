Quién es Mariana Marx, la escritora señalada como tercera en discordia entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Resumen para apurados
- Tras la ruptura con Julieta Prandi, la escritora Mariana Marx desmintió en televisión un vínculo sentimental con Emanuel Ortega tras coincidir en un estudio de grabación.
- Marx, amiga de la expareja de Ortega, grababa un audiolibro con el músico cuando Prandi irrumpió en el lugar, generando un momento incómodo que derivó en rumores de infidelidad.
- El testimonio busca disipar las versiones de infidelidad que rodean el fin del matrimonio entre Prandi y Ortega, en medio de una creciente repercusión en el mundo del espectáculo.
A menos de un día de que Julieta Prandi confirmara su separación de Emanuel Ortega, Mariana Marx rompió el silencio y habló sobre el episodio que la vinculó sentimentalmente con el músico. La escritora fue señalada como la supuesta tercera en discordia luego de que la modelo se presentara inesperadamente en un estudio donde ambos estaban trabajando en la grabación de un audiolibro.
En una entrevista con SQP, Marx relató cómo vivió ese encuentro, explicó por qué decidió abandonar el lugar y negó que hubiera mantenido conversaciones con Ortega después de aquella situación. Además, se refirió a su relación de amistad con Ana Paula Dutil, la expareja del cantante.
Quién es Mariana Marx, la mujer vinculada a Emanuel Ortega
Mariana Marx es una escritora que, aunque no tiene una presencia habitual en los medios de comunicación, mantiene vínculos con distintas figuras del espectáculo. Uno de ellos es Ana Paula Dutil, ex pareja de Emanuel Ortega e íntima amiga de Marx.
Según contó la propia escritora, conoce al músico desde hace muchos años a través de ese círculo de relaciones. Ese vínculo previo fue lo que la llevó a aceptar la propuesta de trabajar con él en la grabación de un audiolibro.
Sin embargo, el encuentro tomó otro rumbo cuando Julieta Prandi llegó al estudio sin que, según el relato de Marx, ninguno de los presentes supiera que iba a aparecer.
Qué dijo Mariana Marx sobre el encuentro con Julieta Prandi
Durante la entrevista televisiva, Marx reconstruyó el momento en que la modelo ingresó al lugar de grabación. Según relató, Prandi les preguntó qué estaban haciendo y ellos le explicaron que estaban leyendo el libro.
La escritora recordó que, durante la conversación, la conductora hizo un comentario sobre el contenido de los cuentos. Marx respondió con una broma y, poco después, le escribió a Ana Paula Dutil para pedirle que fuera a buscarla. “Ahí fue cuando le mandé un mensaje a Ana Paula y le pedí que me pase a buscar”, contó.
Marx sostuvo que se sintió incómoda cuando Prandi le pidió que leyera frente a ella. Según explicó, la situación afectó su capacidad de continuar con la grabación y decidió retirarse.
“La verdad es que cuando apareció Julieta, yo no pude leer más enfrente de ella. Y le dije que no. Entonces ella me dice: ‘¡Dale, leé!’. Y ahí es cuando yo le digo: ‘No, me voy. Me siento incómoda’”, relató.
La escritora también intentó aclarar que su decisión no estuvo motivada por los supuestos celos de la modelo, sino por la incomodidad que le generó tener que leer frente a una persona que acababa de irrumpir en la sesión de trabajo.
La explicación de Mariana Marx sobre su vínculo con Emanuel Ortega
Frente a las versiones que comenzaron a circular sobre una posible relación sentimental con el músico, Marx aseguró que el contacto entre ambos estuvo relacionado con el proyecto laboral. “Los chats que teníamos eran en el momento y unos días antes para programar la visita. Después de ahí yo no hablé más con Emanuel”, afirmó durante la entrevista.
La escritora también planteó que no sabe por qué Prandi decidió presentarse en el estudio y mencionó como posibilidad que hubiera querido sorprender a su pareja. “Quizá se apareció porque quería darle una sorpresa a su novio”, expresó.
De esta manera, Marx buscó poner paños fríos a la polémica y aclaró su versión de los hechos, en medio de las repercusiones por la separación de Prandi y Ortega.
El vínculo de Mariana Marx con Benjamín Vicuña
Otro de los nombres que apareció al hablar de la escritora fue el de Benjamín Vicuña. Según se comentó en el programa televisivo, Marx sería propietaria de la vivienda de Barrio Parque en la que vive junto a Ana Paula Dutil y que anteriormente habría alquilado el actor chileno.
El periodista Varela hizo referencia a esa conexión durante el análisis del caso y señaló que Vicuña tenía una buena relación con Marx.
Este vínculo se suma a las relaciones que la escritora mantiene con distintas figuras del espectáculo, aunque las versiones sobre su vida privada y su supuesto vínculo sentimental con Emanuel Ortega no fueron confirmadas por ella.
Por el momento, Marx expuso su versión del episodio ocurrido durante la grabación del audiolibro y negó haber mantenido contacto posterior con el músico.