El engaño del novio infiel en TikTok: subió un video con su pareja y tres jóvenes descubrieron que compartían al mismo novio
Milagros Loreinzini compartió en TikTok imágenes románticas con el rugbier "Juani" Carini para sumarse a una tendencia viral, pero la publicación dio un giro insólito cuando distintas jóvenes se contactaron para revelar que también mantenían un noviazgo con él.
Resumen para apurados
- En TikTok, la argentina Milagros Lorenzini descubrió los engaños de su novio rugbier tras publicar un video viral y recibir alertas de varias parejas paralelas de él.
- La joven se sumó a un reto viral y recibió mensajes de más de 20 mujeres con pruebas de vínculos simultáneos con el deportista, acusando complicidad familiar en el engaño.
- El caso sumó millones de vistas y abrió el debate digital sobre la exposición en redes, la validación comunitaria frente a engaños y el alcance de las plataformas sociales.
Lo que comenzó como una publicación romántica para sumarse a una tendencia de las redes sociales terminó en un insólito y multitudinario descubrimiento. Milagros compartió un video enTikTok junto a su pareja en el marco del trend "WTF ir lento", sin imaginar que la secuencia desencadenaría una ola de revelaciones.
La consigna del reto consistía en mostrar irónicamente lo rápido que había evolucionado la relación frente a la idea convencional de tomarse las cosas con calma. Sin embargo, a pocas horas de la publicación, la tiktoker comenzó a recibir mensajes privados y comentarios de otras mujeres que afirmaban estar sentimentalmente vinculadas con el mismo joven.
Los mensajes que destaparon el engaño
La primera señal de alerta llegó desde una cuenta secundaria de redes sociales, cuando una joven le escribió conmocionada tras ver el video viral con el rugbier. "Acabo de ver tu tiktok con Juani. Te comento que no puedo respirar y estoy muy alterada", le expresó en un mensaje directo, en el que aseguró llevar dos años de relación con el deportista, a quien conoció en un gimnasio de San Lorenzo. Poco después, una segunda mujer se comunicó para garantizarle que contaba con pruebas concretas de su vínculo y ofrecerle enviarle las capturas por su bien. La situación escaló aún más cuando una tercera chica admitió que hasta una semana antes se veía con él y recibía exactamente los mismos mensajes afectivos. Ante el asombro generalizado, la tiktoker publicó los intercambios e ironizó sobre el insólito momento.
Con el correr de las horas, la repercusión del hecho superó cualquier expectativa inicial de los involucrados. La propia creadora de contenido confirmó que el número de testimonios creció exponencialmente a medida que el algoritmo multiplicaba las reproducciones de sus videos. "Ya son más de 20 chicas las que se acercaron a contarme sus historias", reveló la joven respecto al alcance del descubrimiento tras viralizar las imágenes iniciales.
El descargo por partes y la complicidad familiar
Ante el enorme interés de la audiencia, Milagros decidió publicar un extenso relato subdividido en dos partes bajo el formato "storytime" para detallar cómo asimiló la situación y cómo se enteró de la verdad. En las entregas audiovisuales, la joven pidió paciencia a sus seguidores mientras reconstruía la cronología de los acontecimientos y compartía recuerdos, anécdotas y audios de voz.
En las interacciones con su comunidad, la autora del video sostuvo que la familia del joven deportista tenía conocimiento de sus múltiples relaciones paralelas y comentó que eran cómplices de la conducta sosteniéndola en el tiempo.
El caso continúa sumando reproducciones en TikTok, transformando un simple juego de parejas en uno de los episodios virales de infidelidad más comentados de la plataforma.