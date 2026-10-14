El engaño del novio infiel en TikTok: subió un video con su pareja y tres jóvenes descubrieron que compartían al mismo novio

La primera señal de alerta llegó desde una cuenta secundaria de redes sociales, cuando una joven le escribió conmocionada tras ver el video viral con el rugbier. "Acabo de ver tu tiktok con Juani. Te comento que no puedo respirar y estoy muy alterada", le expresó en un mensaje directo, en el que aseguró llevar dos años de relación con el deportista, a quien conoció en un gimnasio de San Lorenzo. Poco después, una segunda mujer se comunicó para garantizarle que contaba con pruebas concretas de su vínculo y ofrecerle enviarle las capturas por su bien. La situación escaló aún más cuando una tercera chica admitió que hasta una semana antes se veía con él y recibía exactamente los mismos mensajes afectivos. Ante el asombro generalizado, la tiktoker publicó los intercambios e ironizó sobre el insólito momento.