¿Quién es el influencer español que se pasea por las calles de Tucumán comiendo achilata?

Un vaso plástico con achilata, caminatas bajo el calor de la siesta y transmisiones en vivo mostrando canchas de césped sintético. La escena parecería la de cualquier creador de contenido local, pero el protagonista es uno de los tiktokers de habla hispana con mayor cantidad de seguidores en las plataformas digitales. Naim Darrechi, el joven de 24 años nacido en Palma de Mallorca, revolucionó las redes sociales en las últimas horas tras confirmar que se encuentra instalado en Tucumán, donde decidió asentar una serie de emprendimientos comerciales mientras muestra su día a día.