¿Quién es el influencer español que se pasea por las calles de Tucumán comiendo achilata?
Naim Darrechi sorprendió a sus millones de seguidores al mostrarse por la provincia, probar comidas típicas y promocionar un complejo deportivo en Banda del Río Salí. Entre fanáticos que le piden fotos y el debate en redes, el trasfondo de su radicación.
Resumen para apurados
- El influencer español Naim Darrechi se radicó en Tucumán para gestionar negocios familiares e invertir en la provincia mientras comparte su vida diaria en redes sociales.
- Hijo de tucumanos, financió un complejo deportivo local. Su mudanza coincide con denuncias de acoso en México y una orden de captura vigente por rebeldía judicial en España.
- Su estadía genera debate público entre la fascinación de sus seguidores y el peso de sus causas judiciales, mientras busca consolidar sus inversiones inmobiliarias locales.
Un vaso plástico con achilata, caminatas bajo el calor de la siesta y transmisiones en vivo mostrando canchas de césped sintético. La escena parecería la de cualquier creador de contenido local, pero el protagonista es uno de los tiktokers de habla hispana con mayor cantidad de seguidores en las plataformas digitales. Naim Darrechi, el joven de 24 años nacido en Palma de Mallorca, revolucionó las redes sociales en las últimas horas tras confirmar que se encuentra instalado en Tucumán, donde decidió asentar una serie de emprendimientos comerciales mientras muestra su día a día.
El choque cultural no tardó en volverse tendencia. Apenas comenzó a publicar videos recorriendo las calles tucumanas y probando el tradicional helado fucsia al paso, la comunidad digital de la provincia estalló en comentarios y reacciones encontradas entre quienes lo cruzan en la vía pública y quienes recuerdan su historial de controversias.
Los negocios familiares del influencer español en Tucumán
El arraigo del influencer español en Tucumán tiene una explicación directa en sus raíces familiares. Pese a haber nacido en España, Darrechi es hijo de Maximiliano y Paola, dos tucumanos que emigraron a Europa durante la crisis socioeconómica de 2001. Años más tarde, tras la separación del matrimonio, su madre decidió regresar al país para radicarse en la provincia, donde asumió la administración de los ingresos generados por su hijo en redes sociales como TikTok y transmisiones en Kick.
Con esos fondos, la familia levantó un complejo deportivo ubicado en Banda del Río Salí que el propio tiktoker mostró en detalle durante una reciente transmisión en streaming, asegurando que las canchas ya se encuentran listas para jugar a la espera de inaugurar el sector gastronómico. A ese predio se suman inversiones inmobiliarias junto a su padre, con participación en un paseo comercial local y una cafetería.
El trasfondo de una salida abrupta
Detrás del color de los videos virales del influencer español en Tucumán, su llegada al país también coincide con la necesidad de tomar distancia de un escenario judicial complejo en el exterior. A fines de septiembre, Darrechi abandonó México tras quedar envuelto en una denuncia penal por presunto acoso sexual durante el festejo de cumpleaños de un colega en un local nocturno, hecho que desató repercusiones públicas en medios de ese país.
A ese altercado se suma una orden de captura que mantiene pendiente en España por no presentarse al juicio oral derivado de un incidente con la policía en Mallorca, además de viejos litigios y cruces mediáticos con exparejas de alta exposición como la mexicana Yeri Mua y la cantante Mar Lucas. Lejos de la atención judicial de Madrid o Ciudad de México, el creador de contenido pasa sus días en suelo tucumano, repartiendo su rutina entre videos virales y la supervisión de sus negocios familiares.