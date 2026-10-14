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¿Quién gobierna el Vaticano cuando el Papa está internado?

El Vaticano tiene una estructura de gobierno particular. Qué dice la ley de la Iglesia

¿Quién gobierna el Vaticano cuando el Papa está internado?
¿Quién gobierna el Vaticano cuando el Papa está internado?
Hace 42 Min

Resumen para apurados

  • Tras la cirugía del papa León XIV este martes en Roma, el Vaticano ratificó que el Pontífice no tiene reemplazo y mantiene el mando pleno aun hospitalizado.
  • Los dicasterios gestionan tareas ordinarias bajo normas de la Santa Sede, diferenciándose de una "sede vacante", donde el Colegio Cardenalicio asume funciones limitadas.
  • El debate reactiva el dilema canónico sobre la incapacidad prolongada y el posible uso de cartas de renuncia preventiva, un recurso ya considerado por pontífices previos.
Resumen generado con IA

La internación y la operación de León XIV reavivaron una pregunta sobre el funcionamiento del Vaticano: quién queda al frente de la Iglesia católica cuando el Pontífice no puede ejercer sus actividades habituales. La respuesta está en las normas que regulan el gobierno de la Santa Sede: el Papa no tiene un reemplazante y su autoridad no se transfiere por una hospitalización, incluso si debe permanecer bajo anestesia general.

El papa León XIV pasó una noche tranquila tras la cirugía para extirparle un tumor maligno en el pulmón

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El tema volvió a cobrar relevancia este martes, mientras León XIV era sometido a una intervención quirúrgica para extirparle un nódulo en el pulmón. La periodista de La Nación, Elisabetta Piqué, explicó que según las disposiciones vigentes, la ausencia temporal del jefe de la Iglesia católica no implica un cambio en la conducción del Vaticano.

Qué pasa con el gobierno del Vaticano cuando el Papa está internado

El Vaticano tiene una estructura de gobierno particular. Aunque cuenta con organismos que se ocupan de las distintas áreas de la Iglesia, el Papa conserva la máxima autoridad. No existe una figura equivalente a un vicepresidente ni un regente que asuma sus funciones automáticamente durante una internación.

Una oración global por la recuperación del papa León XIV

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La Constitución Apostólica Praedicate Evangelium, que establece la organización de la Curia Romana, dispone que los dicasterios y demás organismos trabajan en nombre del Pontífice y bajo su autoridad.

Esto significa que los departamentos encargados de administrar los asuntos de la Iglesia continúan con sus tareas habituales mientras el Papa se recupera. Las decisiones de mayor importancia siguen dependiendo de él, aunque puede tomarlas y comunicarlas desde el hospital si su estado de salud se lo permite.

Por lo tanto, una operación o una internación prolongada no modifica por sí misma la estructura de poder de la Santa Sede.

Cuándo se produce la sede vacante en el Vaticano

La situación es diferente cuando un Papa muere o presenta su renuncia. En esos casos se declara la denominada sede vacante, un período durante el cual el gobierno de la Iglesia queda sujeto a reglas específicas hasta la elección de un nuevo Pontífice.

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Durante esa etapa, el Colegio Cardenalicio interviene en la administración de los asuntos ordinarios, pero no puede ejercer todas las facultades que corresponden al Papa. La elección del sucesor se realiza mediante un cónclave.

El antecedente más reciente de una renuncia papal fue el de Benedicto XVI, quien dejó el pontificado en febrero de 2013. Su decisión abrió el proceso que culminó con la elección de Francisco.

La diferencia es fundamental: un Papa internado continúa en el cargo, mientras que la sede vacante supone que el pontificado quedó sin titular.

Qué ocurre si el Papa queda incapacitado para gobernar

El Derecho Canónico contempla también la posibilidad de que una sede quede completamente impedida, un escenario distinto de una enfermedad que requiere hospitalización o una intervención quirúrgica.

El canon 335 establece que, ante esas circunstancias, deben respetarse las disposiciones especiales previstas para resolver la situación. Sin embargo, no existe un procedimiento automático por el cual otro integrante de la Iglesia se convierta en Papa o herede todas sus atribuciones.

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En este contexto, algunos pontífices adoptaron medidas preventivas ante la posibilidad de sufrir una enfermedad grave que les impidiera ejercer sus funciones.

Pablo VI y Francisco, por ejemplo, firmaron cartas de renuncia anticipada que podrían utilizarse bajo determinadas circunstancias de incapacidad. Se trata de documentos preventivos, no de renuncias que entren en vigor por el solo hecho de que el Papa sea internado.

Los antecedentes de las renuncias preventivas de los papas

La práctica tiene antecedentes históricos. Pío XII también habría firmado un documento de renuncia en 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, ante el temor de que Adolf Hitler ordenara su detención durante la ocupación nazi de Roma.

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Según los relatos sobre ese episodio, el objetivo era evitar que los nazis pudieran utilizar la captura del Pontífice como una forma de presión sobre la Iglesia: en caso de ser detenido, sería considerado Eugenio Pacelli, su nombre civil, y no el Papa.

En el caso de León XIV, no hay información pública confirmada sobre la existencia de una carta de renuncia preventiva. Aunque este tipo de medidas se ha mencionado en relación con otros pontífices, no corresponde dar por hecho que el actual Papa haya firmado un documento similar.

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