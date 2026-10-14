¿Quién gobierna el Vaticano cuando el Papa está internado?

La internación y la operación de León XIV reavivaron una pregunta sobre el funcionamiento del Vaticano: quién queda al frente de la Iglesia católica cuando el Pontífice no puede ejercer sus actividades habituales. La respuesta está en las normas que regulan el gobierno de la Santa Sede: el Papa no tiene un reemplazante y su autoridad no se transfiere por una hospitalización, incluso si debe permanecer bajo anestesia general.