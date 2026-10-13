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El mensaje de Leonardo Ponzio, antes de un duelo crucial para River

En Junín, el "Millonario" se juega una de las últimas oportundidades de seguir con vida en el Clausura.

SE JUEGA MUCHO. Ponzio sabe que River tiene un duelo importantísimo, en el que se jugará el semestre.
SE JUEGA MUCHO. Ponzio sabe que River tiene un duelo importantísimo, en el que se jugará el semestre.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • River Plate visita hoy a las 19 a Sarmiento en Junín por el torneo Clausura, obligado a ganar para mantener sus aspiraciones de clasificar a los playoffs.
  • Tras vencer a Estudiantes de Río Cuarto, el DT Leonardo Ponzio pidió unidad en redes y analiza cambios con la vuelta de Thiago Almada en el medio.
  • El triunfo resulta clave para pelear la clasificación a playoffs y asegurar puntos en la tabla anual para los cupos a copas internacionales de 2027.
Resumen generado con IA

Riverafrontará una prueba decisiva frente a Sarmiento. Desde las 19, en Junín, el “Millonario” disputará el duelo postergado de la fecha 11 del Clausura con la obligación de ganar para sostener sus aspiraciones en el tramo final del campeonato.

En la previa, Leonardo Ponzio (foto) eligió las redes sociales para transmitir un mensaje claro. “Todos juntos”, escribió el DT, junto con imágenes del triunfo por 1 a 0 sobre Estudiantes de Río Cuarto, resultado que le permitió al equipo recuperar confianza.

El desafío es importante para el futuro inmediato de River. Una victoria le permitiría escalar posiciones en la zona B y acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs. Además, sumaría puntos fundamentales en la tabla anual, que define los cupos para las copas internacionales de 2027.

“Estos cinco partidos son finales; tenemos que ganar cinco de cinco. Pero el primero es Sarmiento, vamos a ir por eso”, había advertido Ponzio después del último triunfo.

El técnico mantiene una incógnita en la mitad de la cancha. Thiago Almada, recuperado de un desgarro, podría regresar como enlace, mientras que Aníbal Moreno también tiene chances de meterse entre los titulares. Lautaro Pereyra y Fausto Vera aparecen entre los candidatos a dejar sus lugares.

Sarmiento, dirigido por Facundo Sava, llega tras vencer a Aldosivi y buscará aprovechar la localía para acercarse a los primeros puestos.

El partido será arbitrado por Sebastián Zunino y se transmitirá por TNT Sports Premium.

Posibles formaciones

Sarmiento: Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Cristian Zabala, Elián Giménez, Julián Mavilla; Jhon Rentería y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera; Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

Hora: 19.00

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: José Carreras

Estadio: Sarmiento

Temas Leonardo PonzioClub Atlético River PlateClub Atlético Sarmiento de JunínClub Atlético AldosiviFacundo SavaAngel CorreaNicolás OtamendiSebastián Driussi
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