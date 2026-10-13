Accesibilidad y empleo: dos ejes para el Municipio

Resumen para apurados
- La intendenta Rossana Chahla acordó en San Miguel de Tucumán vincular vacantes de la firma Fríos del Norte con la bolsa de empleo municipal y promovió la accesibilidad urbana.
- La empresa abrió un centro logístico y busca personal capacitado por el municipio, mientras que la comuna presentó avances del centro Casa Azul para personas con autismo.
- La iniciativa busca consolidar el empleo formal articulando el sector público con el privado, junto con la adaptación de la infraestructura local hacia una ciudad más inclusiva.
La intendente de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, se reunió con Marta Prado, socia gerente y directora comercial de Transporte Fríos del Norte, para abordar la incorporación de personal a la empresa. La firma inauguró un Centro Logístico Sostenible de más de 4.000 metros cuadrados, ubicado sobre avenida Circunvalación Sur, y requiere trabajadores para cubrir distintos puestos técnicos y operativos.
Según la información difundida por la Municipalidad, la empresa brinda actualmente sustento a unas 300 familias de la capital. A partir de la ampliación de sus instalaciones, se planteó la posibilidad de canalizar la búsqueda de personal mediante la Dirección de Empleo y Emprendimientos municipal, a cargo de Luis Chalin.
La dependencia, ubicada en avenida Juan B. Justo 965, ofrece asesoramiento para elaborar currículums, preparación para entrevistas laborales y capacitaciones específicas de acuerdo con los perfiles requeridos por las empresas. El municipio interviene en la formación y presentación de postulantes, mientras que la selección y contratación quedan a cargo de las firmas privadas.
Por otra parte, Chahla participó de la presentación del libro “Ciudades Azules”, de Lucía Bellocchio y Álvaro García Resta, realizada en la plaza Libertad, junto a la Casa Azul.
La publicación aborda la adaptación de los espacios urbanos para personas con Condición del Espectro Autista (CEA) y otras neurodivergencias, mediante herramientas de accesibilidad cognitiva, sensorial y emocional.
“La ciudad se tiene que adecuar para poder incluir y no excluir”, expresó la intendente durante la actividad, que contó con la participación de funcionarios, profesionales de la salud, representantes de entidades civiles y familiares.
En el encuentro también se difundieron estadísticas sobre el funcionamiento de la Casa Azul. Según los datos municipales, durante sus primeros 18 meses se registraron más de 46.000 consultas, 475 pacientes acompañados y 420 familias capacitadas. Además, se contabilizaron cerca de 2.000 terapias grupales y más de 11.000 asistencias.