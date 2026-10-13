Accesibilidad y empleo: dos ejes para el Municipio

La intendente de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, se reunió con Marta Prado, socia gerente y directora comercial de Transporte Fríos del Norte, para abordar la incorporación de personal a la empresa. La firma inauguró un Centro Logístico Sostenible de más de 4.000 metros cuadrados, ubicado sobre avenida Circunvalación Sur, y requiere trabajadores para cubrir distintos puestos técnicos y operativos.