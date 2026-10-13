Hoy, en "Panorama Tucumano": el fenómeno del "Súper Niño" y las lluvias de verano

Esta noche, en "Panorama Tucumano", el programa insignia de LG Play, abordará las advertencias sobre la posible llegada del "Súper Niño" junto a los meteorólogos Juan Leónidas Minetti y Leónidas Minetti, del Laboratorio Climatológico Sudamericano. Los especialistas explicarán qué se sabe realmente sobre este fenómeno y cuáles son las perspectivas climáticas para los próximos meses.