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Hoy, en "Panorama Tucumano": el fenómeno del "Súper Niño" y las lluvias de verano

El programa puede verse desde las 20.30 en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).

Hoy, en Panorama Tucumano: el fenómeno del Súper Niño y las lluvias de verano
Hace 2 Hs

Esta noche, en "Panorama Tucumano", el programa insignia de LG Play, abordará las advertencias sobre la posible llegada del "Súper Niño" junto a los meteorólogos Juan Leónidas Minetti y Leónidas Minetti, del Laboratorio Climatológico Sudamericano. Los especialistas explicarán qué se sabe realmente sobre este fenómeno y cuáles son las perspectivas climáticas para los próximos meses.

¿Podría Tucumán terminar el año con más lluvias de lo habitual? Los especialistas abordarán las proyecciones de precipitaciones y temperaturas y analizarán qué escenarios se perfilan para la provincia de cara a los últimos meses del año.

Además, Gabriela Baigorri traerá la radiografía del mapa político y sus clásicos stickers para entender cómo se mueven las fichas territoriales. Marcelo Aguaysol aportará su mirada desglosando las estrategias, las alianzas y la rosca que se juega detrás de escena. 

Es el primer envío que LA GACETA produjo en televisión en 2017 y ha sido protagonista desde entonces. Podés verlo en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).

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