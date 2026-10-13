Hoy, en "Panorama Tucumano": el fenómeno del "Súper Niño" y las lluvias de verano

Esta noche, en "Panorama Tucumano", el programa insignia de LG Play, abordará las advertencias sobre la posible llegada del "Súper Niño" junto a los meteorólogos Juan Leónidas Minetti y Leónidas Minetti, del Laboratorio Climatológico Sudamericano. Los especialistas explicarán qué se sabe realmente sobre este fenómeno y cuáles son las perspectivas climáticas para los próximos meses.
¿Podría Tucumán terminar el año con más lluvias de lo habitual? Los especialistas abordarán las proyecciones de precipitaciones y temperaturas y analizarán qué escenarios se perfilan para la provincia de cara a los últimos meses del año.
Además, Gabriela Baigorri traerá la radiografía del mapa político y sus clásicos stickers para entender cómo se mueven las fichas territoriales. Marcelo Aguaysol aportará su mirada desglosando las estrategias, las alianzas y la rosca que se juega detrás de escena.
Es el primer envío que LA GACETA produjo en televisión en 2017 y ha sido protagonista desde entonces. Podés verlo en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).