Un expresidente del Barcelona cuestionó a Lionel Messi: “¿Quién se ha creido?”

Más allá de reconocerlo como el mejor jugador del mundo, Gaspart remarcó lo que Barcelona le aportó a su carrera: “Él es un gran jugador, el mejor del mundo, en parte, no digo en qué porcentaje, en parte del Barça. Por tanto, eso él no se puede olvidar. Lo digo desde el amor histórico que yo tengo por un jugador que fiché cuando tenía trece años”. En esa línea, insistió en que el reencuentro con los socios y la gente no puede depender de quién ocupe el palco oficial: “Llegará el día en que a mí me empezará a molestar que el señor Messi no tome la más mínima pega que me diga el Barça para despedirse de la afición. Sea quien sea el presidente, que venga a despedirse del Barça”.