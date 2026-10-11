Un expresidente del Barcelona cuestionó a Lionel Messi: “¿Quién se ha creido?”

Resumen para apurados
- El expresidente del Barcelona Joan Gaspart criticó a Lionel Messi en España por condicionar su postergado partido homenaje a la salida de la actual dirigencia de Joan Laporta.
- La relación entre Messi y Laporta se quebró en 2021 tras frustrarse la renovación de su contrato, lo que mantiene en suspenso el acto de despedida formal del astro argentino.
- Las declaraciones reavivan el debate sobre la reconciliación entre Messi y el club, mientras la afición espera un cierre definitivo para homenajear a su máximo ídolo histórico.
El postergado homenaje a Lionel Messi en Barcelona sumó una voz de peso y con reproches directos hacia el capitán de la Selección. Joan Gaspart, quien presidió el club catalán entre 2000 y 2003 y fue el encargado de hacerle firmar su primer contrato con apenas 13 años, cuestionó con dureza que la despedida formal en el Camp Nou quede atada a la relación tirante con la dirigencia de Joan Laporta. En una charla con el pódcast Solo Para Culés TV, el exdirigente fue tajante: “Que vaya con cuidado. El Barça está por encima de su persona”.
Más allá de reconocerlo como el mejor jugador del mundo, Gaspart remarcó lo que Barcelona le aportó a su carrera: “Él es un gran jugador, el mejor del mundo, en parte, no digo en qué porcentaje, en parte del Barça. Por tanto, eso él no se puede olvidar. Lo digo desde el amor histórico que yo tengo por un jugador que fiché cuando tenía trece años”. En esa línea, insistió en que el reencuentro con los socios y la gente no puede depender de quién ocupe el palco oficial: “Llegará el día en que a mí me empezará a molestar que el señor Messi no tome la más mínima pega que me diga el Barça para despedirse de la afición. Sea quien sea el presidente, que venga a despedirse del Barça”.
El conflicto de fondo es la distancia entre Messi y Laporta desde mediados de 2021, cuando el actual mandatario dio marcha atrás a último momento con la renovación acordada debido a los límites del Fair Play financiero. Ante las versiones de que el partido homenaje recién podría organizarse una vez que termine el ciclo de Laporta, Gaspart advirtió que no asistiría al evento si ese fuera el motivo de la demora: “¿Quién se ha creído? Condicionarse la venida a Barcelona a que Laporta fuera, no. Si no fuera, yo no voy a ese día del homenaje”.
El tono crítico de Gaspart contrasta con los elogios que solía dedicarle a Messi, a quien tras el Mundial de Qatar ubicó por encima de figuras como Pelé y Alfredo Di Stéfano. Para cerrar, el expresidente sumó una anécdota familiar para graficar el paso del tiempo: contó que sus cuatro bisnietos hoy prefieren la camiseta de Lamine Yamal antes que la del diez, lo que sostuvo que funciona como una señal clara de que el reencuentro no debería demorarse más en el tiempo.