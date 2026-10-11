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Los herederos del "10": Messi eligió a las diez grandes promesas del fútbol mundial y agregó una sorpresa argentina

El capitán argentino seleccionó a los talentos juveniles que liderarán el futuro del fútbol internacional, y la perla de la cantera xeneize fue elegida como el único representante del medio local.

Messi eligió a las promesas del fútbol futuro.
Messi eligió a las promesas del fútbol futuro. Imagen: Adidas
Por Luisina Acosta Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Messi seleccionó recientemente a diez promesas globales para una campaña de Adidas que busca apadrinar el recambio del fútbol, incluyendo al argentino Tomás Aranda de Boca.
  • La lista integra talentos masculinos y femeninos internacionales. Aranda, volante categoría 2007 de Boca Juniors, fue el único representante seleccionado del fútbol local.
  • La distinción del capitán sitúa a estos juveniles bajo la lupa de clubes de élite y cazatalentos mundiales, impulsando su consolidación en el fútbol profesional.
Resumen generado con IA

El destino del fútbol bien podría ser escrito por una sola mano: la de quien ya redactó su historia principal durante las últimas dos décadas. Con la sabiduría de quien conoce de antemano el camino, Lionel Messi se encarga de moldear la etapa que le sucede al deporte, un territorio hasta ahora inaccesible para el resto de los mortales. Pero para un prodigio como el rosarino, el recambio generacional también parece ocurrir a su entera complacencia.

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En esta oportunidad, el capitán de la Selección Argentina volvió a sacudir el planeta fútbol al apadrinar formalmente a la nueva camada de talentos que prometen dominar la escena internacional durante los próximos años. En el marco de un reciente spot publicitario para una prestigiosa marca deportiva, presentado bajo el lema “Diez capítulos que reescriben el futuro del juego”, el '10' eligió personalmente a diez promesas globales y sorprendió a todos al incluir a un futbolista del ámbito local: Tomás Aranda, la gran joya del semillero de Boca Juniors.

La joya xeneize elegida por el capitán

El volante zurdo categoría 2007, que viene deslumbrando en el club xeneize gracias a su gambeta corta en espacios reducidos, su destacada visión de juego en el último tercio del campo y una letal pegada de media distancia, fue señalado directamente por Messi como el referente argentino dentro de este selecto grupo que busca dar el salto definitivo hacia la élite del deporte rey. La decisión del capitán generó un fuerte impacto en el ámbito deportivo nacional, ubicando a la joven promesa en el centro de todas las miradas internacionales.

La nómina trazada por la estrella argentina combina estratégicamente figuras juveniles del fútbol masculino que ya empezaron a marcar la diferencia en sus respectivos clubes y selecciones continentales. Entre los nombres de mayor repercusión destacan el atacante turco Can Uzun (Eintracht Frankfurt) y el mexicano Gilberto Mora (Tijuana), acompañados por otras promesas de enorme proyección como el inglés Max Dowman (Arsenal), el estadounidense Zavier Gozo (Real Salt Lake), el español Jesús Rodríguez (Real Betis) y el neerlandés Kees Smit (AZ Alkmaar).

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🌟 En un spot de @adidas, LIONEL MESSI escribió el nombre de TOMÁS ARANDA como una de las próximas 10 estrellas del fútbol

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Proyección global y presencia en el fútbol femenino

Asimismo, la elección del diez albiceleste incluyó un contundente respaldo al crecimiento del fútbol femenino al integrar a la lista a tres futbolistas con un enorme potencial competitivo: la delantera danesa Chloe Sarwie (FC Nordsjælland), la mediocampista brasileña Giovanna Waksman (Santos) y la defensora alemana Lotta Wrede (Hamburger SV). Con este gesto, el padrinazgo abarca una mirada integral del recambio generacional que se avecina en la disciplina.

Con el sello distintivo y la bendición de Lionel Messi, estos diez futbolistas inician una etapa crucial en el desarrollo de sus carreras profesionales. Bajo la atenta mirada de los cazatalentos globales y los fanáticos de todo el mundo, las jóvenes promesas asumen la responsabilidad de transformar esta distinción en continuidad, protagonismo y consolidación dentro del verde césped.

Temas Lionel MessiClub Atlético Boca JuniorsTomás Aranda
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