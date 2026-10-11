Los herederos del "10": Messi eligió a las diez grandes promesas del fútbol mundial y agregó una sorpresa argentina

El destino del fútbol bien podría ser escrito por una sola mano: la de quien ya redactó su historia principal durante las últimas dos décadas. Con la sabiduría de quien conoce de antemano el camino, Lionel Messi se encarga de moldear la etapa que le sucede al deporte, un territorio hasta ahora inaccesible para el resto de los mortales. Pero para un prodigio como el rosarino, el recambio generacional también parece ocurrir a su entera complacencia.