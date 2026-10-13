La virgen patrona de Brasil reaparece en la campaña presidencial

El presidente lamentó que la virgen sea “ofendida” por quienes “no quieren respetar” la religión de los demás, mientras el senador quiso dejar claro a su salida del culto su “respeto a la fe de millones de brasileños”. En el santuario de Nossa Senhora Aparecida, en el sureste de Brasil, religión y política se dieron también la mano con la presencia del candidato a vicepresidente de Lula, Geraldo Alckmin, en primera fila de una misa donde miles cantaron agitando unos tradicionales pañuelos azules.