Una multitud marchó en Córdoba por los derechos de las mujeres y las diversidades

Resumen para apurados
- Miles de mujeres y diversidades marcharon este domingo en Córdoba en el 39° Encuentro Plurinacional para exigir derechos y repudiar las políticas del gobierno nacional.
- A lo largo de 16 cuadras, la cumbre federal —con sede cordobesa por tercera vez— congregó a colectivos y gremios en reclamo por violencia de género y ajuste laboral.
- La masiva convocatoria consolida la resistencia social y sindical ante recortes en políticas de género, marcando la agenda de futuras movilizaciones en todo el país.
La marcha central del 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries, realizado el domingo, tomó las calles de Córdoba. Fue una movilización marcada por los cánticos, los pañuelos verdes y violetas, las banderas y el ritmo de los bombos de las batucadas. A lo largo del recorrido, miles de participantes de distintos puntos del país hicieron oír sus reclamos por los derechos de las mujeres y las diversidades.
Los femicidios, las violencias de género y las desigualdades laborales estuvieron entre los principales ejes de una jornada que también expresó el rechazo a las políticas del gobierno de Javier Milei. Las manifestantes cuestionaron el desmantelamiento de programas destinados a mujeres y diversidades y reclamaron por derechos que, sostienen, todavía no se cumplen plenamente, consignó el diario "La Voz".
Entre las consignas que se alzaron durante la marcha se escucharon “Vivas y libres nos queremos”, “Aquí está la resistencia trans”, “Iglesia y Estado, asuntos separados” y “Aborto legal”. En las 16 cuadras de movilización, se desplegaron banderas de organizaciones feministas como la Campaña por el Aborto Legal, NiUnaMenos y Pan y Rosas, además de las de sindicatos, partidos políticos y agrupaciones artísticas que aportaron sus propias expresiones.
La protesta también tuvo un fuerte componente de encuentro y celebración. La posibilidad de compartir experiencias, escuchar historias de otras provincias y reconocerse en luchas comunes convivió con la bronca por las desigualdades persistentes.
“Vengo de General Roca, Río Negro. Venimos 52 compañeras de la Corriente Combativa Clasista. Nos organizamos todo el año para llegar al encuentro. Muy contenta de poder participar y compartirlo con mis compañeras”, contó Ailen Ulloa mientras avanzaba entre la multitud.
Al explicar qué significaba para ella participar, expresó su emoción: “Es mágico, me renueva la vida, sinceramente, porque acá entendés también todo lo que pasa en todo el país, escuchás distintas historias, distintas problemáticas, y también nos acompañamos”.
Morena Almada, integrante de la misma organización en Bahía Blanca, destacó el sentido colectivo de la movilización. “Para nosotras significa un orgullo muy grande venir. Venimos por todas las que no están, por todas las que se nos van y por todas las que no vamos a olvidar nunca más”, expresó entre lágrimas.
Las demandas por mejores condiciones laborales y espacios de trabajo libres de violencia también tuvieron su lugar. Agustina Nocioli, dirigente del Gremio de Judiciales de Córdoba, señaló que marchaban junto con otras trabajadoras y la Intersindical de Mujeres.
“Estamos marchando en unidad con todas las trabajadoras, con la Intersindical de Mujeres, como todos los años, por la lucha, por la mejora de las condiciones de trabajo, por ambientes laborales libres de violencia, y por recuperar todos los derechos que están siendo vapuleados por el Gobierno Nacional”, afirmó.
La convocatoria reunió a participantes que llegaron desde distintos puntos del país y se alojaron en escuelas, hoteles, hostels y casas de conocidos. Su presencia también movilizó a comercios céntricos, servicios de alojamiento y transporte, aunque el impacto económico no fue estimado.
Córdoba fue sede del encuentro por tercera vez en sus cuatro décadas de historia, después de las ediciones de 1987 y 2007. La organización horizontal, plural, autónoma y autogestiva es una de sus características: no tiene una conducción única ni responde a un partido político, y reúne a mujeres y diversidades de distintas generaciones, provincias, organizaciones y posiciones políticas.