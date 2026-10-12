Una multitud marchó en Córdoba por los derechos de las mujeres y las diversidades

La marcha central del 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries, realizado el domingo, tomó las calles de Córdoba. Fue una movilización marcada por los cánticos, los pañuelos verdes y violetas, las banderas y el ritmo de los bombos de las batucadas. A lo largo del recorrido, miles de participantes de distintos puntos del país hicieron oír sus reclamos por los derechos de las mujeres y las diversidades.