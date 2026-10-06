Los hombres desean tener hijos más que las mujeres

Mientras que en Europa, esa transición insumió entre 30 y 40 años, “en la Argentina, en 10 años bajamos a la mitad nuestra tasa de fecundidad traccionada por algunas cuestiones que son buenas noticias, como la reducción de los embarazos en las adolescencias”. “Estamos siendo madres a mayor edad que antes; el primer hijo lo demoramos, y también tenemos menos. La cuestión no es cómo tener más hijos, sino pensar qué condiciones los afectan para que se tenga un presente mejor y poder diseñar el proyecto de vida. Sería un error pensar que tenemos que seguir teniendo la misma forma actual de pirámide para encajar en un sistema, cuando a veces lo que hay que analizar es que la sociedad va evolucionando y poner el tema en agenda, con discusiones que son de largo plazo, para saber cuántos argentinas y argentinos van a nacer de acá a 20 años y concretar las adaptaciones que sean necesarias ante un crecimiento poblacional que mucho más lento que antes. Nosotros todavía vamos a crecer porque tenemos inercia, pero mucho más lentamente”, advirtió.