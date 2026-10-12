Ultimátum a Vasco da Gama: si no abre el Maracaná, la Conmebol designará la cancha para recibir a Boca

La semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana entre Vasco da Gama y Boca quedó envuelta en un conflicto legal y dirigencial en Brasil. A días del cruce, la confirmación del estadio sigue en el aire por las trabas para jugar en el Maracaná: la dirigencia de Vasco sostiene que Flamengo y Fluminense —administradores de la cancha a través del consorcio Fla-Flu— le cierran las puertas a propósito para perjudicarlo en lo deportivo, una disputa que llegó a los tribunales de Río de Janeiro.