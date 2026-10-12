Fin de semana largo: viajaron más turistas por el país, pero cayó el gasto y el impacto económico fue de $ 313.610 millones

"Las escapadas de corta duración y los viajes de cercanía volvieron a tener un papel destacado. En numerosas provincias, las estadías se ubicaron alrededor de las dos noches, mientras que el uso del automóvil particular facilitó los desplazamientos entre localidades próximas. También se observó una presencia importante de excursionistas, especialmente en destinos con buena conectividad con los grandes centros urbanos. Las reservas de último momento continuaron siendo relevantes, lo que generó diferencias entre las expectativas iniciales y el movimiento turístico registrado durante el fin de semana", señaló el informe.