La Fiesta del Caballo: un cierre “top” en Trancas

El dúo Orellana Lucca llevó al escenario la identidad del folclore santiagueño, con la fuerza de las chacareras y las zambas que caracterizan su propuesta. Los músicos (Manuel Orellana y Rodolfo “Pelu” Lucca) son dos de los referentes de una nueva generación que mantiene vivo el género sin desprenderse de sus raíces. Su presencia en Trancas sumó una cuota de música tradicional a una cartelera que también apostó por la cumbia y los ritmos tropicales.