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La Fiesta del Caballo: un cierre “top” en Trancas
El Chaqueño Palavecino
El Chaqueño Palavecino
Hace 4 Hs


La Fiesta Nacional e Internacional del Caballo volvió a convertir a Trancas en el epicentro de la música y la tradición con una noche cargada de artistas, ritmos y expectativas. Anoche, el predio se preparó en su última jornada para recibir a miles de personas dispuestas a disfrutar de una nueva jornada de uno de los encuentros populares más convocantes del norte argentino.

La programación reunió propuestas para distintos gustos musicales y tuvo entre sus principales atractivos las presentaciones de Karina “La Princesita”; Márama y el Chaqueño Palavecino, tres nombres que aportaron estilos diferentes a una celebración que combina el folclore con los sonidos más bailables de la música popular.

El dúo Orellana Lucca llevó al escenario la identidad del folclore santiagueño, con la fuerza de las chacareras y las zambas que caracterizan su propuesta. Los músicos (Manuel Orellana y Rodolfo “Pelu” Lucca) son dos de los referentes de una nueva generación que mantiene vivo el género sin desprenderse de sus raíces. Su presencia en Trancas sumó una cuota de música tradicional a una cartelera que también apostó por la cumbia y los ritmos tropicales.

Las Voces de Orán

Con décadas de historia, Las Voces de Orán aportaron el sello del folclore salteño. El conjunto, consagrado en el Festival de Cosquín de 1972 con "Chaya de los pobres", tiene un repertorio que combina zambas, chacareras y canciones del cancionero norteño. Entre sus temas emblemáticos se encuentran "La chicharra cantora" y "La Solís Pizarro", piezas que forman parte de la identidad musical del grupo, nacido en la ciudad salteña de Orán a fines de los años 60.

Jaldo participó de la Fiesta del Caballo y destacó su impacto en el turismo y la economía de Tucumán

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La diversidad de la cartelera volvió a mostrar una de las características de la fiesta tranqueña: la capacidad de convocar a públicos de distintas edades y preferencias alrededor de un mismo escenario. Entre el folclore, la cumbia y los ritmos tropicales, la propuesta artística se convirtió en uno de los grandes atractivos de la celebración.

Temas Trancas"La Princesita" KarinaChaqueño Palavecino
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