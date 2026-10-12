Lunes feriado: así funcionarán el comercio y los servicios municipales hoy

Resumen para apurados
- Por el feriado del 12 de octubre, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y el comercio aplican hoy un esquema de servicios reducidos y persianas cerradas en la capital.
- No hay recolección de residuos, los ómnibus ruedan con frecuencia dominical y solo atienden guardias médicas; los comercios abiertos deben pagar jornada doble.
- La rutina urbana y la recolección habitual se normalizarán el martes, por lo que se pide no sacar residuos y canalizar eventuales reclamos vecinales por vía digital.
La mañana empezó con un ritmo atípico en San Miguel de Tucumán y en muchas otras ciudades del país. El feriado cambió la rutina y dispuso que cientos de trabajadores no debieran asistir a sus sitios de trabajo. Sin embargo, algunas prestaciones sí se brindarán. La Municipalidad anunció cuál será la modalidad de apertura de cada rubro dependiente de su jurisdicción.
El feriado de este 12 de octubre fue establecido por decreto en 1917, durante la presidencia de Yrigoyen. Aunque en principio fue denominado Día de la Raza, diferentes disposiciones posteriores modificaron su nombre. Durante la presidencia de Cristina Fernández, pasó a tener el nombre Día del Respeto a la Diversidad Cultural y, con la presidencia de Javier Milei, recuperó su nombre anterior.
Servicios municipales: atención durante el feriado del 12 de octubre
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán informó el calendario de atención de este lunes feriado
Colectivos: circulación con frecuencia de domingos
Recolección de residuos: sin servicios. Se solicita sacarlos el martes 13
Asistencia Pública: atención solo para emergencias en guardia médica, enfermería y odontología. Concurrir con DNI y barbijo
Cementerios municipales: apertura en horario normal, de 8 a 12 y de 15 a 18
Mercado Dorrego: cerrado al público
Oficina de la Dirección de Respuesta Rápida: sin atención presencial
Recepción de reclamos: habilitados desde la aplicación Ciudad SMT para temas relacionados a calles, alumbrado público, basurales, tránsito, arbolado, semáforos, transporte, entre otros
Oficina de Información Turística: atención de 9 a 13 y de 14 a 20
Museo municipal Mercedes Sosa: sin atención al público
Museo de la Industria Azucarera: sin atención al público
Casa Museo de la Ciudad: sin atención al público
Casa Belgraniana: sin atención al público
Atención del comercio durante el feriado
La Cámara de Comerciantes de San Miguel de Tucumán informó cómo trabajarán los locales de la capital este feriado. En una publicación de Instagram se compartió la modalidad del feriado. “Desde la Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán informamos que el próximo lunes 12 de octubre, por tratarse de un feriado nacional, el comercio ha decidido no abrir sus puertas”, señaló el organismo.
A su vez, se informó que los establecimientos que decidan abrir sus puertas deberán cumplir con el pago doble, según la normativa vigente para los feriados nacionales. Esto implica que los trabajadores que presten sus servicios ese día deberán recibir un pago doble a lo que correspondería en un lunes ordinario.