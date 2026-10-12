Lunes feriado: así funcionarán el comercio y los servicios municipales hoy

La mañana empezó con un ritmo atípico en San Miguel de Tucumán y en muchas otras ciudades del país. El feriado cambió la rutina y dispuso que cientos de trabajadores no debieran asistir a sus sitios de trabajo. Sin embargo, algunas prestaciones sí se brindarán. La Municipalidad anunció cuál será la modalidad de apertura de cada rubro dependiente de su jurisdicción.