Hay alerta amarilla por nevadas en tres provincias y tormentas fuertes para el feriado del lunes
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por nevadas y tormentas para este domingo 11 y el feriado del lunes 12 de octubre. Qué provincias serán afectadas y cuáles son los fenómenos previstos para el fin de semana largo.
Resumen para apurados
- El SMN emitió alertas amarillas por nevadas en Catamarca, La Rioja y San Juan para el domingo, y por tormentas el lunes en Mendoza y Neuquén ante la inestabilidad climática.
- Se prevén nevadas de hasta 30 cm en zonas cordilleranas y tormentas con granizo, ráfagas de 60 km/h y lluvias intensas debido al avance de un sistema de baja presión en la región.
- Los fenómenos podrían interrumpir actividades y el tránsito durante el fin de semana largo, por lo que el SMN aconseja extremar recaudos y seguir los reportes oficiales.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por nevadas para este domingo 11 de octubre, que alcanza a sectores de Catamarca, La Rioja y San Juan. El organismo anticipó acumulaciones de nieve de hasta 30 centímetros, aunque los valores podrían ser superiores en algunas zonas.
Además, el pronóstico advierte sobre un escenario de inestabilidad en distintas regiones de la Argentina durante el fin de semana largo. Para el lunes 12 de octubre, feriado nacional, también rige una alerta amarilla por tormentas localmente fuertes en sectores de Neuquén y Mendoza.
Alerta amarilla por nevadas: cuáles son las provincias afectadas
Según informó el SMN, la advertencia por nevadas comprende el oeste de Catamarca, el oeste de La Rioja y el noroeste de San Juan. En esas áreas se esperan precipitaciones níveas de intensidad variable, con acumulaciones estimadas de entre 15 y 30 centímetros, que podrían superarse de manera localizada.
En las zonas de menor altura, las precipitaciones podrían presentarse como una combinación de lluvia y nieve.
El nivel amarillo indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños y generar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.
Qué recomienda el SMN ante las nevadas
Ante las condiciones previstas, el organismo meteorológico difundió una serie de recomendaciones para reducir los riesgos:
- Evitar salir de casa si no es necesario.
- Si hay que circular, utilizar vehículos preparados para transitar sobre hielo y nieve.
- Revisar techos, canaletas y desagües para prevenir inconvenientes por la acumulación de nieve.
- Ventilar los ambientes para evitar la acumulación de monóxido de carbono.
Cómo estará el tiempo este domingo 11 de octubre en la Argentina
El domingo continuará con un escenario de elevada humedad, abundante nubosidad e inestabilidad en gran parte del territorio nacional.
De acuerdo con el pronóstico, las tormentas no se limitarán al noreste argentino (NEA), sino que también podrían desarrollarse de manera aislada en San Luis, Córdoba y sectores del noroeste argentino (NOA).
En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se espera cielo mayormente cubierto, temperaturas relativamente frescas, neblinas durante la mañana y altos niveles de humedad.
Por su parte, la Patagonia estará afectada por el avance de un nuevo sistema de baja presión proveniente del océano Pacífico.
Alerta amarilla por tormentas para el lunes 12 de octubre
Durante el feriado del lunes 12 de octubre, las condiciones meteorológicas seguirán siendo inestables en distintos puntos del país. Se prevé el desarrollo de tormentas en el norte del NEA, además de áreas de Cuyo y del noroeste de la Patagonia.
El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas localmente fuertes para la tarde del lunes en sectores de Neuquén y Mendoza.
Los fenómenos podrían incluir caída de granizo, ráfagas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora, abundante lluvia en períodos cortos y actividad eléctrica frecuente.
En cuanto a las precipitaciones, se estiman acumulados de hasta 40 milímetros, aunque los registros podrían ser mayores en algunos puntos.
De esta manera, el pronóstico para el fin de semana largo combina nevadas en sectores cordilleranos y tormentas en distintas regiones del país. Se recomienda consultar las actualizaciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional para conocer la evolución de las alertas.