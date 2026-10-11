Hay alerta amarilla por nevadas en tres provincias y tormentas fuertes para el feriado del lunes

Alerta amarilla por nevadas: cuáles son las provincias afectadas

Según informó el SMN, la advertencia por nevadas comprende el oeste de Catamarca, el oeste de La Rioja y el noroeste de San Juan. En esas áreas se esperan precipitaciones níveas de intensidad variable, con acumulaciones estimadas de entre 15 y 30 centímetros, que podrían superarse de manera localizada.